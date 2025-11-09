El proyecto educativo Metaecoverso conecta a alumnos de un instituto de Estepona (Málaga) con los cinco continentes

La cuarta edicion de Metaecoverso contempla conexiones en vivo del alumnado de Economía del IES Mediterráneo de Estepona con los cinco continentes. Conversarán con otras aulas, con docentes o con emprendedores, entre otros. - PROYECTO METAECOVERSO / DANIEL JURADO

Comienza la cuarta edición de la iniciativa que plantea a los jóvenes una forma innovadora de aprender la asignatura de Economía

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El IES Mediterráneo de Estepona (Málaga) vuelve a apostar por la innovación educativa con una iniciativa que rompe moldes y fronteras. De la mano de Daniel Jurado Aguilar, profesor de Economía y creador de la marca educativa Metaecoverso, nace una nueva edición de su proyecto más internacional: el IV Encuentro en el Metaecoverso, bajo el lema "Desde Estepona para el mundo", con el que los alumnos conocerán iniciativas sobre Economía en los cinco continentes.

Tal y como señala a Europa Press Daniel Jurado, reconocido como tercer mejor docente de España y primero de Andalucía en los Premios Educa Abanca 2024, esta propuesta es una forma diferente de enseñar Economía: aprendiendo desde la experiencia, comunicando en tiempo real y conectando con el planeta entero.

En esta cuarta edición, los alumnos de primero de Bachillerato serán los protagonistas absolutos de forma que su aula se transformará en un plató de televisión, donde se desarrollarán directos en la red social Instagram a través del perfil oficial de @Metaecoverso, convirtiendo cada sesión en una ventana abierta al mundo.

Con tan solo un aro de luz y un micrófono, los estudiantes se preparan para entrevistar y conversar con personas de los cinco continentes, "abordando temas económicos de gran relevancia social como los precios, la vivienda, el empleo o la situación de los jóvenes en distintos países", explica Jurado.

Las conexiones planificadas son tan diversas como apasionantes, toda vez que en Asía se establecerá una charla con un profesor desde Tokio (Japón); en Oceanía la conexión será con otro docente en Brisbane (Australia); en África el encuentro en la red será con una joven emprendedora desde Marrakech (Marruecos); en América habrá una conexión educativa con un centro en General Roca, provincia de Córdoba (Argentina); y en Europa la conexión será con un centro educativo en Vicenza (Italia).

El primer directo de este cuarto Encuentro en el Metaecoverso se celebrará el 13 de noviembre a las 12.50 horas (hora española) y conectará con Argentina, marcando el inicio de una serie de encuentros únicos que podrán seguirse en vivo desde Instagram y que quedarán guardados en el perfil de Metaecoverso.

En palabras de Jurado, "más que un proyecto académico, el IV Encuentro en el Metaecoverso representa una forma distinta de entender la enseñanza. Los alumnos no solo aprenden Economía: aprenden a pensar, a comunicar, a respetar y a mirar el mundo con ojos críticos y empáticos".

El proyecto fomenta la competencia digital, la creatividad, la colaboración y el pensamiento global, pilares esenciales de la educación del futuro. Además, refuerza el valor de la escuela pública como espacio de innovación, conexión y crecimiento personal.

"El Metaecoverso me permite ver cómo mis alumnos se abren al mundo y aprenden de verdad. No hay nada más emocionante que verlos conectar con personas de otros países y darse cuenta de que la Economía no está solo en los libros, sino en la vida real. Esta edición, 'Desde Estepona para el mundo', simboliza justo eso: que una idea nacida en un aula puede llegar tan lejos como ellos se atrevan a soñar.", concluye Daniel Jurado.