Un proyecto para poner en valor la historia y cultura del cítrico, premio de 'Málaga Crece' de la Diputación de Málaga

Un proyecto para poner en valor la historia y la cultura del cítrico gana el primer premio de la III edición de ‘Málaga Crece’ de la Diputación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de centro de conocimiento para poner en valor la historia y la cultura del cítrico ha ganado el primer premio de la tercera edición de 'Málaga Crece', el certamen impulsado por la Diputación de Málaga, a través de su Servicio de Empleo, para fomentar el emprendimiento en el ámbito educativo entre jóvenes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de municipios menores de 20.000 habitantes.

El primer premio ha recaído en Claudia Márquez Bandera, alumna del IES Fuente Luna de Pizarra, por el proyecto 'Centro de conocimiento del cítrico y su cultura', una propuesta que plantea la creación de un espacio destinado a divulgar la historia, la evolución y la importancia del cultivo de los cítricos en el municipio y en la comarca.

La iniciativa contempla visitas a cascareros de la zona, degustaciones de cítricos de temporada y actividades vinculadas a la gastronomía relacionada con este cultivo.

En la entrega de premios, la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha destacado que "Málaga Crece es una apuesta de la Diputación por el talento joven de nuestros pueblos y por la capacidad de los estudiantes para aportar soluciones creativas, útiles y conectadas con las necesidades reales de su entorno".

Márquez ha señalado que "estos premios permiten acercar el emprendimiento al ámbito educativo desde edades tempranas, fomentando la iniciativa, el trabajo en equipo y la implicación de los jóvenes con el futuro de sus municipios".

Asimismo, ha subrayado que "cada uno de los proyectos presentados demuestra que en los pueblos de la provincia hay talento, ideas y una mirada innovadora para generar nuevas oportunidades".

En esta tercera edición han participado 17 jóvenes procedentes de siete centros educativos de Algatocín, Almogía, Archidona, Humilladero, Pizarra, Teba y Yunquera. Los proyectos presentados han sido valorados por su originalidad, creatividad, innovación, impacto en municipios pequeños y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El certamen cuenta con una dotación total de 3.000 euros distribuidos en cinco premios. El primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Claudia Márquez Bandera, del IES Fuente Luna de Pizarra, por el proyecto 'Centro de conocimiento del cítrico y su cultura'.

Por otro lado, el segundo premio, con una cuantía de 700 euros, ha recaído en Roberto Frías Escalante, del IES Itaba de Teba, por el proyecto 'Ecociclo Teba: del residuo al recurso'. Esta iniciativa propone la creación de un sistema municipal de economía circular basado en la recogida, transformación y reutilización de residuos orgánicos mediante compostaje natural, con la colaboración de la ciudadanía, el centro educativo y el sector hostelero local.

El tercer premio, dotado con 600 euros, ha sido concedido a Ricardo Arcas Rodríguez, del IES José Saramago de Humilladero, por el proyecto 'Historias de mi pueblo', que plantea la creación de rutas interactivas mediante códigos QR situados en distintos puntos de interés del municipio para difundir audios con historias, curiosidades y hechos reales vinculados a esos espacios, además de la posibilidad de desarrollar rutas guiadas presenciales.

Por otro lado, el cuarto premio, con 400 euros, ha sido para Alberto Frías Escalante, también del IES Itaba de Teba, por el proyecto 'Raíces vivas: del grano a la mesa', una propuesta centrada en la creación de una red local de producción, transformación, consumo y aprendizaje en torno al pan elaborado con trigos antiguos y masa madre, vinculada a la agricultura ecológica, la economía circular y la educación alimentaria.

Por su parte, el quinto premio, dotado con 300 euros, ha recaído en Roberto Montilla Jiménez, del IES Valle del Genal de Algatocín, por el proyecto 'La ruta del bandolero', una iniciativa de turismo activo que combina actividad física, turismo rural y gastronomía mediante el alquiler de bicicletas y rutas guiadas por el entorno.

El jurado de esta edición ha estado integrado por la Agrupación Malacitana de Jóvenes Empresarios de Andalucía, el Centro de Innovación Social La Noria, la Delegación de Educación y Juventud y el Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga.

Para la valoración de los proyectos se han tenido en cuenta criterios como la originalidad, la creatividad, la innovación, el impacto en municipios pequeños y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Además, los centros escolares en los que cursan sus estudios los alumnos premiados recibirán un reconocimiento especial por su implicación en el programa y por su contribución al fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo.

Márquez ha añadido que "la Diputación seguirá impulsando iniciativas que contribuyan a generar un cambio de mentalidad hacia el emprendimiento, especialmente en los municipios pequeños, donde el talento joven puede convertirse en una herramienta clave para dinamizar el territorio".

Con la celebración de esta tercera edición de 'Málaga Crece', la Diputación de Málaga "refuerza su compromiso con la formación, el emprendimiento juvenil y el desarrollo de los municipios menores de 20.000 habitantes, favoreciendo que el alumnado conecte sus ideas con las oportunidades de su entorno y contribuya al futuro de la provincia".