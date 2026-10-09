PSOE: "El 29N Málaga tiene que elegir entre el derecho a la vivienda para todos o los privilegios para unos pocos"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este viernes que el próximo 29 de noviembre los malagueños "tendrán que elegir entre el derecho a la vivienda para todos o los áticos y privilegios para unos pocos".

Aguilar ha defendido las medidas incluidas en los decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, para facilitar el acceso a una vivienda digna y ha criticado que el Partido Popular "vote en contra de estas iniciativas y trate de bloquearlas desde las comunidades autónomas donde gobierna, como Andalucía".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner encima de la mesa soluciones concretas al problema de la vivienda", ha destacado Aguilar, al tiempo que ha señalado que estas propuestas "persiguen que las familias puedan seguir viviendo en sus casas sin miedo a que se disparen los precios del alquiler y que los jóvenes tengan oportunidades reales de emanciparse".

Al respecto, ha explicado que entre las medidas planteadas por el Ejecutivo central se encuentran la prórroga de los contratos de alquiler, la limitación de las subidas abusivas de las rentas y la protección de las personas que se encuentran en riesgo de desahucio. Asimismo, ha destacado la propuesta de facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda mediante préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses.

Aguilar también ha valorado las iniciativas dirigidas a combatir la especulación inmobiliaria, regular los alquileres de temporada y por habitaciones y actuar sobre las viviendas turísticas. Asimismo, ha destacado "la importancia de proteger a los propietarios mediante compensaciones económicas e incentivos fiscales". "Estamos hablando de algo muy sencillo: que tener una vivienda digna no sea un lujo, que sea un derecho", ha afirmado.

Frente a estas propuestas, el secretario general de los socialistas malagueños ha criticado la posición del Partido Popular. "¿Y frente a todo esto, qué propone el Partido Popular? Primero, votar en contra de todas estas medidas. Y, segundo, boicotear desde las comunidades autónomas donde gobierna, como Andalucía, las soluciones que propone el Gobierno", ha lamentado.

Para Aguilar, la posición del PP "evidencia la existencia de dos modelos claramente diferenciados a la hora de abordar el problema de la vivienda". "Para el PP la vivienda es un negocio, para nosotros un derecho", ha subrayado.

De igual modo, el secretario general del PSOE de Málaga ha insistido en que el acceso a la vivienda "será una de las cuestiones fundamentales que estarán en juego en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre".

"Nos jugamos seguir avanzando para que los jóvenes puedan emanciparse y las familias puedan vivir tranquilas, o dejar la vivienda en manos de quienes solo quieren especular", ha advertido.

Por último, Aguilar ha hecho un llamamiento a los malagueños y las malagueñas para que el próximo 29N "apuesten por un modelo que garantice el acceso a una vivienda digna frente a quienes consideran la vivienda un negocio". "Derecho a la vivienda para todos o áticos y privilegios para unos pocos. Eso es lo que tenemos que decidir los malagueños y las malagueñas el próximo 29N", ha concluido.