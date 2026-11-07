El PSOE acusa al Ayuntamiento de Málaga de "dar la espalda" a los vecinos de Parque del Sur

Imagen de la visita del PSOE. - PSOE

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha alertado del abandono que sufre Parque del Sur tras una visita a la barriada para atender las demandas de la Asociación de Vecinos y de la Asociación de Pensionistas Las Postas. La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha recogido las principales reivindicaciones de sus más de 3.000 residentes, entre las que destacan la falta de aparcamiento y los problemas de seguridad, y ante lo que ha acusado al Ayuntamiento de "dar la espalda" a los vecinos.

"Son problemas que se repiten en muchos barrios periféricos de Málaga y que necesitan respuestas, no más falsas promesas", ha señalado. Entre las propuestas vecinales figura la creación de un aparcamiento conjunto con dos accesos, uno desde Parque del Sur y otro desde Mangas Verdes, para dar servicio a ambas barriadas, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

La accesibilidad es otra de las grandes asignaturas pendientes de Parque del Sur, donde la presencia de numerosas escaleras y tramos de aceras estrechas y con fuertes pendientes dificulta los desplazamientos cotidianos las personas mayores y con movilidad reducida. Rodríguez ha advertido de que no se trata de un problema aislado, sino de una carencia que se extiende a otras barriadas del distrito de Ciudad Jardín.

"No podemos permitir que haya vecinos que tengan dificultades para salir de sus propias casas o desplazarse por su barrio debido a unas infraestructuras que no están adaptadas. El Ayuntamiento tiene que actuar para garantizar calles accesibles y seguras para todos, independientemente de la zona en la que se viva", ha reclamado.

Además, la socialista ha señalado que la especulación inmobiliaria está llegando también a los barrios periféricos de Málaga, donde empieza a dejarse notar en la transformación de sus locales comerciales y en la proliferación de viviendas destinadas a usos turísticos o en condiciones precarias.

Los vecinos de Parque del Sur alertan de que el comercio tradicional está perdiendo espacio frente a este fenómeno, que también dificulta el acceso a una vivienda digna. "Nos han contado el caso de un alquiler de 1.100 euros por apenas 42 metros cuadrados. La especulación no puede seguir extendiéndose por Málaga hasta alcanzar barrios que hasta ahora parecían ajenos a esta presión. No podemos permitir que nuestros barrios pierdan su identidad, que desaparezca el comercio de toda la vida y que encontrar una vivienda digna sea cada vez más difícil", ha manifestado.

La concejala también se ha hecho eco de las quejas por el arbolado, especialmente por los grandes ficus, cuyas copas tapan las ventanas de los edificios y reducen la entrada de luz natural en las viviendas. No obstante, ha destacado la instalación de las pantallas antisónicas en el acceso a la autovía por Avenida de Guerrero Stratchan, una reivindicación vecinal que llevaba pendiente desde 2009, cuando el Ayuntamiento se comprometió a colocarlas sin que la promesa llegara a cumplirse.

El PSOE ha mantenido esta demanda durante años y reclamó nuevamente su instalación en 2020, criticando que los residentes seguían soportando las molestias del ruido del tráfico.

"Nos alegramos de que, después de tantos años de espera y de insistencia por parte de los vecinos y del PSOE, las pantallas sean por fin una realidad. Es la demostración de que hay que escuchar a los barrios y no abandonar sus reivindicaciones en un cajón", ha señalado Rodríguez.

Por último, Rosa del Mar Rodríguez ha exigido al equipo de gobierno del PP un plan de actuaciones que atienda las necesidades de Parque del Sur y deje de relegar a los barrios periféricos. "Estos vecinos no piden privilegios, piden servicios públicos de calidad, calles accesibles, seguridad, buenas conexiones y un entorno digno. Málaga no puede seguir creciendo de espaldas a sus barrios ni permitir que la calidad de vida dependa del lugar donde se vive", ha concluido.