El PSOE acusa al PP de "boicotear la Mesa de la Movilidad de Málaga para tapar su propia incompetencia"

El secretario de organización del PSOE de Málaga, José Bernal, defiende que "es el Gobierno de España quien está liderando las soluciones a los problemas de tráfico y transporte" en la provincia. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha acusado a las administraciones del PP de "boicotear la Mesa de la Movilidad para tapar su propia incompetencia". Bernal ha defendido que la Mesa de Movilidad celebrada este pasado martes "ha vuelto a demostrar que es el Gobierno de España quien está liderando las soluciones a los problemas de tráfico y transporte en Málaga".

"El Gobierno presentó los avances para mejorar la línea C1 de Cercanías con el objetivo de incrementar su capacidad en un 60% y reducir la frecuencia en cinco minutos. Además, el Ministerio --de Transportes-- sigue impulsando distintos proyectos para poner fin a los problemas de congestión en la A-7", ha manifestado.

"Frente al compromiso del Gobierno, nos encontramos con el bloqueo y la inacción de las administraciones gobernadas por el PP. Junta, Diputación y Ayuntamientos del PP están boicoteando la Mesa de Movilidad de Málaga para tapar su propia incompetencia. Las administraciones gobernadas por el PP no han llevado ni una sola propuesta a la mesa de movilidad. Ni una", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía tiene la competencia exclusiva sobre la red viaria andaluza. "Sin embargo, lleva siete años sin renovar el mapa de concesiones de los autobuses interurbanos", ha añadido.

"Para mejorar la movilidad en Málaga es imprescindible que todas las administraciones públicas se impliquen. Exigimos al PP que deje de boicotear la mesa de movilidad y empiece, de una vez por todas, a aportar soluciones", ha concluido.