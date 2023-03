PSOE advierte de que "cuando la ciudad de Málaga deje de ser atractiva habitacionalmente también lo será laboralmente"

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha advertido de que "cuando la ciudad deje de ser atractiva habitacionalmente, dejará de serlo también laboralmente".

Así lo ha señalado durante una jornada informativa en el mercadillo de Ciudad Jardín junto a la concejala socialista, Rosa del Mar Rodríguez, y al secretario general del PSOE de Ciudad Jardín, Sergio González.

"Ciudad Jardín ha sido el distrito donde más ha crecido el precio del alquiler en el último año, por encima del 13%, y en solo un mes un 4,5%. Es imposible alquiler a precios asequibles y sobre esto ya están alertando los hoteles de la ciudad por la falta de trabajadores", ha señalado.

En este punto, ha explicado que "si una familia no puede encontrar una vivienda de alquiler acorde a una economía media imagínense aquellos profesionales de la restauración y de los hoteles que vienen a trabajar a nuestra ciudad durante las épocas de mayor ocupación turística. Si no encuentran casa, si no les sale rentable alquilar, no van a venir a trabajar y esto es precisamente lo que denunció ayer la patronal hotelera durante un foro".

"Si Málaga pierde interés como ciudad en la que vivir, también perderá ese interés en ciudad para trabajar", ha alertado de nuevo Pérez.

Para el líder socialista, "este drama habitacional está acarreando un serio problema laboral a las puertas de la Semana Santa, cita donde se espera la llegada de cientos de miles de personas a nuestra ciudad".

También, ha continuado, "este drama lo pasando los malagueños. En el último año el precio del alquiler ha subido en torno al 31%, mientras que en el distrito de Ciudad Jardín en el que nos encontramos la evolución del precio de venta de un inmueble ha subido un. 4,5% en tan sólo un mes, un 8,7% desde noviembre de 2022 y un 13,1% desde febrero del año pasado. Esto es una barbaridad", ha manifestado Pérez, que ha recordado que "el precio del metro cuadrado en Ciudad Jardín es en estos momentos de 1.618 euros".

Por otro lado, ha expresado que "Málaga sufre un drama habitacional al que los socialistas vamos a dar respuesta porque si soy alcalde de Málaga crearemos un gran parque público de vivienda, daremos una respuesta contundente ante esta realidad y frenaremos la conversión de vivienda residencial en alojamiento turístico para que los precios del alquiler dejen de subir".

El también portavoz municipal socialista ha recordado su compromiso para construir "como alcalde 10.000 VPO" con un precio tope de 150.000 euros para "a acabar con los problemas de habitabilidad en la ciudad de Málaga. Me he comprometido y si soy alcalde lo haré porque la vivienda es un derecho que necesitamos en nuestra ciudad de manera urgente, porque contamos con más de 25.000 demandantes de vivienda protegido y cada año más de 3.500 malagueños se van de nuestra ciudad", ha concluido.