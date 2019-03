El PSOE advierte de la "mutilación" que sufriría el metro si no llega al Hospital Civil y a Bailén-Miraflores

Publicado 04/03/2019 16:33:35 CET

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha advertido este lunes de la "mutilación" que sufriría el metro de Málaga de no llevarse al Hospital Civil y al distrito de Bailén-Miraflores, "no se debe abandonar el trazado hasta el Hospital Civil, no queremos que se abandone esta infraestructura".

Así, junto a la parlamentaria autonómica Beatriz Rubiño, ha advertido del rechazo de los partidos de derecha de una iniciativa parlamentaria que el PSOE registró en la comisión de Fomento de la cámara andaluza para "garantizar la continuidad y dar el apoyo al Metro para cumplir con los plazos establecidos y para completar la red según los acuerdos alcanzados entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento", ha explicado.

"El metro es una infraestructura de regeneración urbanística y socio-económica por donde discurre, de ahí su utilidad pública, por eso se debe continuar el trazado hacia la zona norte y también iniciar los estudios para extender la línea 2 hasta el PTA y Campanillas, debe ser la primera iniciativa que debe tomar el gobierno de PP y Ciudadanos, ahí encontrarán el apoyo del PSOE", ha afirmado.

En este punto, ha recordado que el metro es una infraestructura que empezó a funcionar en 2014 con dos líneas, cumpliendo ahora cinco años uniendo los barrios más poblados de la zona oeste de la ciudad con la estación María Zambrano y la zona de expansión de Teatinos, la Universidad de Málaga y el Hospital Clínico; "en los acuerdos de 2013 se buscó unir también la zona norte con el centro de la ciudad para desplazar a más de 20 millones de viajeros anuales como objetivo".

Asimismo, ha criticado las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación con la anulación o eliminación del trazado al Civil, que "suponen una gran inseguridad jurídica para las empresas que están gestionando esta infraestructura y que se generen indemnizaciones con un costo para los andaluces y andaluzas no solo económico sino social para los residentes en Bailén-Miraflores, que no podrán usar este medio de transporte ni acceder a sus servicios".

En la actualidad, el suburbano malagueño cuenta con más de seis millones de viajeros, "lo que ha superado todas las previsiones", ha valorado Ruiz Espejo, añadiendo que "en estos años se han transportado a más de 25 millones de viajeros, es una apuesta por la rentabilidad social y la movilidad sostenible, por eso tenemos que apostar por llevar el Metro a la Alameda en 2020 y que llegue también al Hospital Civil, Ciudad Jardín y Palma-Palmilla".

Por su parte, Rubiño ha destacado que el metro "es fundamental para la capital, por eso en la primera comisión de Fomento el PSOE presentamos la proposición no de ley para que se apoye el trazado del suburbano al Hospital Civil y al Materno, se trata de dar seguridad al acuerdo de 2013 para dar servicio a 130.000 malagueños más", ha manifestado.

"Es una idea peregrina del entonces candidato del PP y ahora presidente para soterrar una línea en la que el acuerdo decía que tenía que ser en superficie, se basan en protestas a las que han acudido poco más de 100 vecinos, su opinión es importante pero el metro tenía el acuerdo de la Junta y del Ayuntamiento de Málaga", ha detallado.

Por ello, ha dicho querer el "apoyo de todos los partidos para que se garantice el trazado al norte tenga todas las garantías, pero nos encontramos con que el PP no solo no quiere soterrar la línea sino acabar con esta línea y que Ciudadanos, que incluso ha ofrecido el apoyo en el Ayuntamiento a este trazado, ahora vota que no, demostrando su ineficacia y el cambio de actitud ahora que van de la mano del PP y de su socio de extrema derecha, Vox", ha lamentado.

"Adelante Andalucía también se abstuvo sin poner en valor la importancia del metro para la ciudad de Málaga, estamos hablando de 6,3 millones de viajeros anuales con un alto índice de satisfacción por los usuario", ha dicho, advirtiendo de que se ve en el Parlamento de Andalucía "como el gobierno de las tres derechas realmente no saben lo que tienen entre manos, lo hemos visto en las comparencias de la consejera y en las comparecencias de la comisión de Fomento".