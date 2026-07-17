PSOE advierte que los precios de la vivienda en Málaga están "en máximos históricos" y acusa al alcalde de "esconderse"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo - PSOE

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y responsable del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha lamentado este viernes que el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, "lejos de dar explicaciones en un Debate del Estado de la Ciudad" ha rehuido su responsabilidad y "se ha escondió tras Elisa Pérez de Siles, relegada por su partido, porque "no puede mirar a los ojos a los malagueños", que soportan ya hasta 3.784 euros el metro cuadrado en compra de vivienda y el alquiler en los 15,51 euros.

"El alcalde prefiere firmar el destierro de los malagueños antes que enfrentarse a la especulación", ha advertido Ruiz Araujo, que lamenta la sordera y las cortinas de humo usadas por el equipo de gobierno en "el pleno de este jueves donde se mintió sobre las retribuciones del pleno para boicotear el debate", mientras "pasean excusas como la falta de electricidad para justificar que el Ayuntamiento no hace VPO".

Además, ha criticad la "extrema cobardía política" del alcalde, al que acusa de haber convertido el Ayuntamiento en una "sucursal al servicio de los fondos de inversión".

Tras la sesión plenaria extraordinaria de este jueves para aprobar la moratoria de viviendas turísticas, Ruiz Araujo ha advertido de que al regidor "se le ven las costuras, está muy nervioso y ha decidido atrincherarse porque ya no puede sostenerle la mirada a los malagueños".

Así lo ha expresado apenas 24 horas después de que el alcalde "quisiera descafeinar el pleno que convocamos los socialistas para hablar del problema de habitabilidad en nuestra ciudad" con la convocatoria de otro pleno para aprobar la moratoria propuesta por el Consistorio para frenar la conversión de suelo residencial en alojamientos turísticos, más una comisión extraordinaria de Urbanismo.

Para el portavoz socialista, la actitud del alcalde en el pleno fue "impropia de quien dice gobernar para todos". En lugar de dar la cara y rendir cuentas sobre la emergencia habitacional, De la Torre "se escondió cobardemente tras su concejala", dejando las intervenciones en manos de la todavía portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles.

A este respecto, Ruiz Araujo ha sido demoledor contra Pérez de Siles, recordando que la portavoz del PP "cruzó ayer todas las líneas rojas de la decencia institucional al mentir descaradamente sobre las retribuciones de los concejales" en relación con el pleno extraordinario forzado por los socialistas sobre el Debate del Estado de la Ciudad.

"Su ineficiencia política les hizo convocar por urgencia un pleno y una comisión para un asunto cuya puesta en marcha el propio alcalde anunció en mayo", ha apuntado.

"El debate del estado de la ciudad, obligatorio por norma de forma anual, solo se va a celebrar en dos ocasiones en este mandato y sólo gracias a que los socialistas los han exigido sistemáticamente desde la oposición", ha señalado.

"El hecho de que el alcalde haya incumplido su deber de convocarlo una vez por año en lo que va de legislatura no solo evidencia una alarmante falta de transparencia, sino que supone una absoluta falta de respeto hacia la ciudadanía, a la que se le niega el derecho fundamental a la rendición de cuentas y al escrutinio público sobre el rumbo de su municipio", ha advertido el portavoz socialista. "Quieren una oposición callada, pero no lo van a conseguir mintiendo ni con cortinas de humo", ha añadido.

MÁXIMOS HISTÓRICOS EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LA CAPITAL

El líder de los socialistas en el Consistorio ha vertido estas declaraciones tras conocer los "máximos históricos del precio de la vivienda", tanto en alquiler como en compra, en la capital malagueña.

El precio de venta en la capital ha tocado un "techo prohibitivo" de 3.784 euros el metro cuadrado, tras un alza interanual disparada de más del 9,4%, mientras que el alquiler en Málaga capital se queda en "unos inaccesibles 15,51 euros, según datos de los portales Idealista y Pisos.com de junio de 2026.

"Esto demuestra que el modelo del PP está arrasando la Málaga de los barrios. Málaga se vende al mejor postor y expulsa a las familias. Es miserable que mientras la vivienda sube un 9,4% en un año, el alcalde se dedique a aconsejar y permitir que las familias que no pueden pagar un alquiler tengan que hacer las maletas y abandonar la ciudad en la que nacieron", ha criticado el portavoz socialista.

"Paco de la Torre ha decidido que su caladero de votos ya no son los vecinos de los barrios, sino los inversores, los fondos buitre y los especuladores que hacen negocio con la desesperación ajena. El pleno de ayer fue una pantomima para no admitir que ha vendido la ciudad al mejor postor", ha agregado Mariano Ruiz Araujo, que ha expresado que "el alcalde insulta la inteligencia de los malagueños cuando justifica su nula gestión en vivienda pública alegando una supuesta falta de suministro eléctrico, una mentira flagrante que ya ha sido desmontada ampliamente por los medios de comunicación basándose en la red real de distribución".

Asimismo, Ruiz Araujo ha calificado de "trilerismo político" la negativa del alcalde a implantar una tasa turística, como ya han hecho con éxito otros grandes ciudades como Barcelona, para compensar los gastos del turismo en la ciudad y ayudar a la promoción de vivienda pública.

"Paco de la Torre miente cuando dice que el Gobierno central es quien debe implantarla. Sabe de sobra que es una competencia autonómica de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que le tiemblan las piernas para exigirle a su jefe, Juanma Moreno Bonilla, que la regule de una vez y aún más ahora con su socio de extrema derecha, Vox", ha concluido.