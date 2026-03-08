El PSOE afea que sólo 7% de las calles de Málaga llevan nombre de mujer y exige paridad real en el callejero urbano

El portavoz socialista, Daniel Pérez, y la concejala Rosa del Mar Rodríguez, en la marcha del 8M. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Mujer este domingo, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "una transformación profunda en las políticas de igualdad de la ciudad, empezando por el propio callejero", puesto de las más de 6.100 vías registradas, apenas un 6,9 por ciento, en total 423 calles, rinden homenaje a una mujer, frente a más del 25 por ciento, 1.576 calles en total, dedicadas a hombres. El resto nominan a objetos, fauna, flora, nombres de pila, ciudades, accidentes geográficos o conceptos sin género.

Según ha indicado el la formación en una nota, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha señalado que el callejero "no es solo un mapa para orientarnos, sino el reflejo exacto de quién importa y a quién se valora en nuestra sociedad".

En este sentido, Pérez ha reiterado, junto a la concejala Rosa del Mar Rodríguez, la exigencia de que "a partir de ahora, una de cada dos nuevas calles que se rotulen en Málaga con nombres propios sea dedicada a una mujer", al tiempo que ha considerado que "nuestra ciudad sigue teniendo un mapa profundamente masculinizado", y "ya es hora de que el Ayuntamiento deje de escribir la historia urbana de Málaga en mayúsculas y en negrita con letra de hombre", ha subrayado el portavoz.

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, impulsora de esta iniciativa en legislaturas anteriores, ha reclamado que "la comisión de calles encuentre de una vez por todas un espacio digno en el mapa urbano para mujeres fundamentales en la historia local y la lucha feminista".

En este sentido, Rodríguez ha concretado que el grupo socialista lleva tiempo defendiendo "fervientemente" la inclusión de figuras como Esperanza Puerta, la primera concejala socialista en el Consistorio malagueño durante la II República, o Ana Orantes, granadina que sufrió malos tratos por su marido durante 40 años y cuyo trágico asesinato marcó un punto de inflexión histórico en la lucha contra la violencia de género en España.

"Su caso despertó la conciencia de toda una sociedad y forzó un cambio drástico en las leyes y en cómo el país abordaba el maltrato hacia las mujeres", ha apostillado. De hecho, tras el asesinato de Ana Orantes se contabilizan los asesinatos de mujeres en nuestro país.

El 4 de diciembre de 1997, Ana "dio un paso inmenso y muy valiente", ha concretado Rodríguez, tras acudir al programa de televisión 'De tarde en tarde' en Canal Sur, presentado por Irma Soriano. Durante la entrevista, expuso públicamente su rostro y relató "el infierno de palizas, humillaciones y abusos al que ella y sus hijos habían sido sometidos durante cuatro décadas". Su testimonio conmovió a los espectadores. Trece días después de esta entrevista, su exmarido la mató, quemándola viva.

Para la socialista, la muerte de Ana Orantes "además de provocar una conmoción en todo nuestro país, sacó a la luz la total desprotección de la mujer", puesto que la violencia machista se consideraba "un problema de puertas para adentro. Se le denominaba como crimen pasional". Pero "la valentía de Ana ha ayudado, de alguna manera, a que conozcamos cada asesinato con el nombre de la víctima y de su asesino", ha añadido la responsable socialista.

Además, en alusión directa al urbanismo de la ciudad, Rodríguez ha señalado que el Ayuntamiento "debe contribuir a la igualdad acabando con las zonas insuficientemente iluminadas". La edil ha expuesto que "muchas mujeres entran a trabajar de noche o salen de él cuando ha caído el sol. El camino hacia el coche, hacia el hogar, hacia la parada de autobús puede llegar a ser una tortura en una calle solitaria y sin luz", ha señalado Rosa del Mar Rodríguez.

En esta línea, ha pedido que "se acaben esto puntos negros" porque "es inaceptable que en pleno siglo XXI las mujeres sigamos teniendo un toque de queda no escrito cuando se pone el sol. Queremos calles con nombres de mujeres, sí, pero sobre todo queremos calles por las que las mujeres podamos caminar libres, seguras y sin miedo".

Además, ha indicado que la seguridad en el espacio público pasa también por "apostar entornos abiertos y transitados" y avanzar hacia el modelo de la "ciudad de los quince minutos", dotada de "aceras amplias y zonas muy peatonalizadas para poder desplazarse fácilmente, con accesibilidad real y sin depender del coche".

Además, ha reivindicado la necesidad de crear espacios públicos verdaderamente inclusivos. "Hablamos de parques y zonas de descanso con sombras y bancos, así como equipamientos cercanos destinados a los cuidados, tanto para la etapa infantil como para mayores o personas dependientes".

"Así se conforma una ciudad más segura, accesible, cercana y pensada para lo cotidiano", ha defendido la socialista. "Debemos diseñar ciudades que giren en torno a las personas, y no obligar a las personas a girar en torno a las deficiencias de las ciudades", ha zanjado Rodríguez, poniendo como ejemplo las políticas urbanísticas de Viena, un "referente internacional en la integración de la igualdad y los cuidados en el diseño urbano".