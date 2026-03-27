PSOE-A: Los andaluces se juegan el 17M "tener servicios públicos de calidad o seguir con las privatizaciones de Moreno"

Visita del secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, a la empresa Acompanya en la capital malagueña. - PSOE

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha advertido este viernes de que los andaluces se juegan de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo contar con unos "servicios públicos de calidad, que funcionen, o seguir con la línea de privatizaciones" que, en su opinión, ha emprendido el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

Así lo ha señalado el dirigente socialista en una atención a medios durante una visita que ha realizado a la sede de la empresa Acompanya en la capital malagueña para "conocer y poner en valor la importante labor" que realizan entidades "por el mundo de la exclusión".

Al hilo, el secretario general del PSOE de Málaga ha alertado de los "datos realmente preocupantes" sobre "riesgo de exclusión y de pobreza que desgraciadamente arroja" actualmente la Andalucía gobernada por Juanma Moreno, y al respecto Josele Aguilar ha citado el último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, que incluye indicadores como la Tasa Arope, que "dice que uno de cada tres andaluces; concretamente un 35,6% de la población andaluza, se encuentra en riesgo de exclusión y de pobreza".

El representante socialista ha agregado que hay un dato "más preocupante todavía, y es que el 40,5% de la población infantil se encuentra en riesgo severo de exclusión social y en riesgo severo de pobreza".

"Esta es la Andalucía real que Moreno Bonilla intenta tapar en ese escaparate que él presenta de propaganda y publicidad", ha advertido Josele Aguilar, quien también ha apuntado que el informe Foessa de Cáritas advierte de "una cronificación de la exclusión social en Andalucía, y que el 21,6% de la población andaluza no ve en su día a día aquellas mejoras que la macroeconomía está produciendo" en la comunidad autónoma, donde "hoy nos encontramos que tener un trabajo tampoco te exime de estar en riesgo de exclusión o de pobreza".

Tras indicar que desde el PSOE de Málaga no se resignan a que "estos datos de pobreza sean estructurales en Andalucía", Josele Aguilar se ha referido también a la situación de los servicios públicos en la comunidad, para lamentar que "la sanidad pública de Andalucía hoy en día es la peor valorada de toda España", cuando "era la joya de la corona" antes de la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta, según ha agregado.

El dirigente socialista ha citado cifras como las de "doce días de demora para tener una cita en atención primaria; más de dos millones de andaluces pendientes de una intervención quirúrgica o de una cita con el especialista, y no se sabe cuántos pendientes de una prueba diagnóstica, porque, desde que llegó Moreno" al Gobierno andaluz, "las cifras de las listas de espera de pruebas diagnósticas dejaron de publicarse", ha apostillado.

Además, Josele Aguilar ha criticado que, en el pasado año 2025, hubo "7.000 andaluces" que "fallecieron estando en lista de espera" para acceder a la prestación por el sistema de dependencia, así como ha alertado de que ya va para casi dos años a lo que asciende la "demora" para que "una persona dependiente sea valorada para recibir el recurso al que tiene derecho".

En este contexto, el dirigente provincial socialista ha subrayado que "quedan 52 días para las elecciones" andaluzas, y en esa cita los andaluces se juegan "tener unos servicios públicos de calidad y que funcionen, o seguir en la línea de la privatización que ha marcado Juanma Moreno".

"Nos jugamos tener una educación, una sanidad, una dependencia que realmente sirva de palanca de igualdad entre los ciudadanos de Andalucía, o un gobierno como el de Juanma Moreno, que está deteriorando estos servicios públicos para generar espacios de negocio para las entidades privadas", según ha abundado Josele Aguilar antes de concluir que "sanidad pública o que siga Moreno Bonilla" en la Junta "son conceptos incompatibles".

