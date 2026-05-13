El PSOE anima a acudir a la cita del 17M para votar "por sanidad pública y contra virus de la privatización"

A portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y candidata, Ángeles Férriz, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga y candidata, Carmen Martín, - PSOE

Férriz: "Quien quiera sanidad pública tiene que votar un cambio en Andalucía"

MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) - La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz y candidata a las elecciones andaluzas, Ángeles Férriz, ha animado a acudir a la cita del 17 de mayo "para votar por la sanidad pública y contra el virus de la privatización".

Férriz ha mantenido en Málaga una reunión con el grupo de jubilados del SAS, que le han presentado un documento con 210 propuestas para mejorar la sanidad pública en Andalucía.

"El PP ha estado muy preocupado alarmando a todo el mundo con el hantavirus, pero el virus que tiene Andalucía es más grave y mata más: es el virus de la privatización", ha asegurado Férriz, que ha acusado a Juanma Moreno de "inocular ese virus en todos los rincones de Andalucía, no solo en la sanidad, sino también en la educación, en la universidad y en todo lo público".

Al respecto, ha afirmado que "afortunadamente, como todos los virus, tiene vacuna" y ha señalado directamente a la cita electoral del 17 de mayo. "Nos han quitado las citas con el médico de familia, con los especialistas y para las pruebas, pero la cita del 17 de mayo no nos la puede quitar nadie", ha subrayado.

Así, Férriz ha pedido a la ciudadanía que acuda a votar porque "si no, otro lo va a hacer por ti y seguramente lo hará en contra de tus intereses". "La sanidad pública es lo mejor que ha construido Andalucía, lo que nos ha hecho iguales, y no va a solucionar este problema quien la ha destrozado a conciencia y sin piedad", ha advertido.

"QUIEN QUIERA SANIDAD PÚBLICA TIENE QUE VOTAR UN CAMBIO EN ANDALUCÍA"

"Quien quiera sanidad pública tiene que votar un cambio en Andalucía. Por eso pido el voto para el PSOE y para María Jesús Montero", ha manifestado.

Además, ha agradecido el trabajo del grupo de jubilados del SAS y ha confiado en que el próximo encuentro pueda celebrarse "con responsabilidades de gobierno para poner en marcha medidas que permitan mejorar la sanidad pública andaluza".

En este punto, Férriz ha destacado que "nadie sabe mejor lo que ha pasado en estos años dentro del sistema sanitario público que sus profesionales". Según ha criticado, durante estos ocho años se ha producido "un cambio de modelo basado en deteriorar lo público, pese a contar con más presupuesto que nunca, para abrir las puertas al negocio de lo privado".

La candidata socialista ha asegurado que el Gobierno de Moreno "no se merece a los profesionales sanitarios que tiene la pública", porque "lo poco que queda después del destrozo se mantiene gracias a la vocación de estos profesionales, que trabajan en condiciones indignas, sin recursos, sin medios y machacados".

Férriz ha aludido a algunas de las situaciones que, según ha señalado, "se han vivido en la sanidad pública andaluza en los últimos años: médicos y médicas de atención primaria con cupos de 80 y 100 pacientes diarios, demoras de meses e incluso años para pruebas diagnósticas o consultas con especialistas, falta de continuidad en los centros de salud, enfermeras atendiendo solas plantas enteras o profesionales de UCI con cargas asistenciales inasumibles".

"En esta tierra muere gente sin diagnóstico y sin tratamiento a tiempo, y eso lo saben perfectamente los profesionales", ha advertido, al tiempo que ha criticado "la falta de actualización de bolsas, la ausencia de medidas de conciliación y promoción, los contratos miserables de días o de un mes y la pérdida de miles de profesionales que se han marchado a otras comunidades o a la sanidad privada".

Al respecto, ha agregado que "profesionales hay, lo que no hay es profesionales dispuestos a trabajar en condiciones indignas y miserables".

Férriz, por otro lado, ha recordado que "muchos sanitarios formados en Andalucía se han visto obligados a marcharse para encontrar un contrato estable o un salario medianamente aceptable" que "les permita desarrollar un proyecto de vida".

La portavoz socialista ha vinculado este "deterioro" a una "estrategia premeditada para favorecer la sanidad privada". "Deterioras lo público, tienes una justificación para destinar fondos públicos a la privada y, además, empujas a los pacientes a consultas privadas", ha apostillado.

De igual modo, ha lamentado que "dos millones de andaluces tengan ya un seguro privado, uno de cada cuatro", y ha asegurado que Andalucía está volviendo a una situación en la que las familias tienen que "ahorrar por si se ponen malas".

Asimismo, Férriz se ha referido "a los efectos del deterioro sanitario sobre los propios profesionales", que, según ha dicho, están "sobrecargados" y "sufren situaciones de ansiedad, insomnio y agotamiento por no poder atender a los pacientes como necesitan". "Están atendiendo vidas, y cuando no pueden dar un diagnóstico o un tratamiento a tiempo, eso puede costar la vida", ha señalado.

También ha recordado "el impacto de los retrasos diagnósticos en enfermedades como el cáncer y ha criticado la falta de explicaciones del Gobierno andaluz ante los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama". "Estamos hablando de mujeres que han pasado por procesos dolorosísimos, de mujeres que han perdido un pecho o los dos, o incluso que han fallecido", ha afirmado.

Por su parte, en representación del grupo de jubilados del SAS, Daniel Prados Torres ha presentado un documento con 210 propuestas para mejorar la sanidad pública en Andalucía.

Ha explicado que se trata de un grupo de profesionales que han dedicado alrededor de 40 años de su vida laboral al Servicio Andaluz de Salud y que, desde su experiencia, han elaborado medidas en materia de gobernanza, financiación, blindaje del sistema, cartera de servicios, atención primaria y política de personal.

