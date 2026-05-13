Márquez (PSOE-A) critica que el PP "no facilita la participación" al eliminar colegios electorales en Huelva

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, junto a vecinos de Pérez Cubillas y otros representantes socialistas. - EUROPA PRESS

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado que el PP haya eliminado dos colegios electorales en el barrio de Pérez Cubillas de la capital, lo que, a su juicio, responde a "una estrategia clara para no facilitar la participación de la gente en las próximas elecciones".

Así lo ha puesto de manifiesto la candidata durante una visita al barrio, acompañada por numerosos representantes socialistas, donde han realizado, además, un reparto electoral.

La socialista ha señalado que este barrio onubense contaba con dos colegios electorales, pero "el Partido Popular ha decidido eliminarlos" por lo que los vecinos "tendrán que desplazarse o al barrio de Los Rosales o al colegio de las Teresianas".

Márquez se ha mostrado indignada ante esta decisión porque "hay mucha gente mayor que vive en este barrio" y que "le es prácticamente imposible o muy difícil tener que desplazarse a otras zonas de la ciudad para poder votar".

Ante ello, la candidata socialista ha remarcado que Pérez Cubillas es "el claro ejemplo" de la estrategia del Partido Popular para "no facilitar la participación de la gente". Por ello, Márquez se ha cuestionado "por qué no están facilitando el derecho al voto" y "qué miedo tienen a que la gente se exprese y vote libremente".

"Nosotros no tenemos miedo ninguno, al contrario, lo que queremos es que hablemos de propuestas, de qué pasa en esta ciudad, de qué pasa en los pueblos de la provincia de Huelva. Pero, el PP se está comportando como la derecha de toda la vida, que no quiere campaña electoral, que no quiere que hablemos de propuestas, que no quiere debate", ha aseverado.

Al respecto, ha incidido en que el candidato popular, Juanma Moreno, "no quería debatir con María Jesús Montero --candidata del PSOE", por ello, ha insistido en que "cuando uno no quiere debatir, algo esconde". "Moreno no quiere que haya campaña electoral y está todos los dían contándonos que va a ganar las elecciones y que si va a sacar un diputado o no. Pero usted no es el protagonista, que en esta campaña electoral la protagonista es Andalucía, es el momento de hablar de la gente", ha añadido.

PLAN DE VIVIENDA

Por otro lado, la socialista ha subrayado que el barrio de Pérez Cubillas, "como tantos barrios de Andalucía y, lamentablemente, como tantos barrios de Huelva", necesita un plan de rehabilitación urgente para "garantizar la vivienda digna de las personas que viven en estas casas, muchos de ellos mayores atrapados en sus viviendas porque no hay ascensor o porque no se invierte y no se rehabilita desde hace un montón de años".

Por ello, Márquez se ha preguntado "cómo es posible que este barrio esté como esté cuando la Junta de Andalucía ha recibido más dinero que nunca del Gobierno de España" y "dejara sin gastar el año pasado más de 300 millones de euros de superávit".

"Pues es posible porque no le importamos, porque los andaluces y los onubenses no somos una prioridad para Moreno. Está claro que su única prioridad es él, sus intereses y seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía para seguir posando, para seguir siendo famoso e influencer, que es lo que le preocupa y es lo que se ha esmerado durante todos estos años", ha manifestado.

Por ello, la socialista ha animado a que la gente vaya a votar el domingo para que el PSOE "llegue al gobierno de la Junta de Andalucía" y "blindar los servicios públicos", además de "construir una Andalucía de progreso, de futuro, de oportunidades, de sueño y de esperanza para todos y para todas". "También para la gente de Pérez Cubillas, porque todos los barrios importan, por eso estamos nosotros aquí", ha finalizado.