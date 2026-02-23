PSOE apela a la Junta y al Ayuntamiento para evitar la instalación de las esculturas gigantes en el Puerto de Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, junto con ediles socialistas en la entrada del puerto - PSOE

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, han apelado este lunes tanto a la Junta de Andalucía como al Consistorio para "evitar la instalación de las esculturas gigantes proyectadas en la entrada del Puerto de Málaga".

Aguilar, en una rueda de prensa a las puertas del recinto portuario, ha anunciado que el grupo socialista ha presentado iniciativas en el Parlamento andaluz para que el Gobierno autonómico "intervenga en defensa del Bien de Interés Cultural (BIC) que es el centro histórico de Málaga".

Al respecto, ha explicado que los parlamentarios socialistas por Málaga han remitido un escrito a la Consejería de Cultura para que "actúe ante una intervención que afecta al entorno del centro histórico, declarado BIC en 1985 e incluido en 2012 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz".

También ha señalado que el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, "continúa impulsando la instalación de las megaesculturas en la entrada del Puerto de Málaga, en el espacio de transición entre el centro histórico y el puerto" y ha advertido de que "se trata de una actuación que, según ha indicado, se está tramitando sin consenso público, sin información pública y sin un debate ciudadano amplio".

De igual modo, ha incidido en que "ni el Ayuntamiento de Málaga ni la Junta pueden ponerse de perfil" ante una actuación que, a su juicio, "pretende cambiar la fisonomía del centro de la ciudad y del entorno de un bien protegido".

Asimismo, ha recordado que la Ley de Patrimonio Histórico "establece la obligación de preservar los bienes de interés cultural y su entorno frente a posibles impactos o afecciones, incluida la contaminación visual o perceptiva".

Por ello, ha insistido en que la Consejería de Cultura "debe examinar e intervenir en esta actuación y autorizarla en el marco de sus competencias".

Por último, ha añadido que, del mismo modo, el Ayuntamiento de Málaga "debe velar por el cumplimiento de la normativa urbanística y garantizar que cualquier intervención cuente con el procedimiento reglado correspondiente".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha recordado que el grupo municipal "se ha manifestado en contra desde el primer momento en que tuvo conocimiento del proyecto denominado 'Las Columnas del Mar', que contempla la instalación de estatuas de Venus y Neptuno en el entorno portuario".

Pérez ha explicado que el PSOE ha presentado dos mociones en el Ayuntamiento solicitando la paralización de la instalación, "iniciativas que han sido debatidas en el pleno municipal y que no han contado con el respaldo del equipo de gobierno del Partido Popular".

En este sentido, ha señalado que el alcalde, Francisco de la Torre, "no puede desvincularse del proyecto" y ha asegurado que está siendo "cómplice del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, en el intento de instalar las estatuas".

Por otro lado, Pérez ha indicado también que "cualquier actuación en el puerto que no esté vinculada directamente a la actividad portuaria requiere de la correspondiente autorización municipal", y ha defendido que, según han planteado en la Comisión de Urbanismo, "la instalación debería contar con licencia de obra".

Asimismo, ha recordado que distintas entidades culturales de la ciudad han expresado su rechazo al proyecto, "al considerar que no representa la identidad de Málaga y que puede generar un impacto visual en la conexión entre el puerto y el centro histórico".

Por último, Pérez ha reiterado "la exigencia de paralización inmediata de la instalación de las esculturas" y ha asegurado que el grupo socialista "continuará defendiendo el interés general y la protección del entorno del centro histórico frente a actuaciones que, a su juicio, alteran la imagen de la ciudad".