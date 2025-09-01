PSOE asegura que Moreno es "el que más ha engañado a andaluces y malagueños" y critica la gestión de la sanidad

Archivo - El secretario y el vicesecretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar e Ignacio López, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA - Archivo

El secretario general del PSOE en Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es "el político que más ha engañado a los andaluces y a los malagueños" y ha cargado contra la gestión de la sanidad en la región "que ahora es sustancialmente peor".

Así lo ha expresado el también diputado socialista en el Parlamento de Andalucía en rueda de prensa, en la que ha aseverado que "Moreno les miente y les engaña --a los andaluces y malagueños--" y ha apostillado que "lo que corresponde a él no va bien, a pesar de que tiene más recursos de los que ha tenido nunca".

"Tiene que saber la gente que la Junta de Andalucía y el señor Moreno disponen cada año de 12.000 millones de euros más de los que disponíamos en 2018 y no hay ningún servicio público que esté funcionando bien", ha manifestado Aguilar, al tiempo que ha matizado que "la deducción lógica es que falla la gestión y falla el modelo, que es un mal modelo".

Ha continuado remarcando que "la responsabilidad es de Moreno" y que "a este grupo parlamentario le corresponde que todo ciudadano malagueño sepa la realidad de los hechos". De esta manera, ha precisado que desde el PSOE "haremos frente a todo el engaño masivo al que quiere someter Moreno a toda Andalucía".

Al respecto, ha adelantando que la hoja de ruta de los socialistas en este curso político que empieza es "que todo el mundo tenga claro que el informe de gestión que puede presentar Moreno deja caro que si queremos que los servicios públicos funcionen, hay que sacarle de la Junta cuanto antes" a través de "una oposición crítica, seria, constructiva y rigurosa".

Ha insistido en que si se compara el programa electoral con el que Moreno llegó al Gobierno andaluz con su gestión se verá "una lista de incumplimientos, de mentiras y de engaños que tuvo con los malagueños".

Así, ha recordado que Málaga "siempre ha estado la última o la penúltima en inversiones en la Junta de Andalucía" y ha dicho que a la provincia "no le va bien Moreno como presidente de la Junta". "Eso es algo que los malagueños tenemos que cambiar", ha apostillado Aguilar.

Por ello, el líder de los socialistas malagueños ha anunciado "un proceso de escucha activa, que vamos a iniciar para que los anhelos, las necesidades y las propuestas de los malagueños puedan tener cabida en nuestro programa electoral", uno que ha calificado como "un compromiso, un contrato vinculante con nuestros votantes".

"Ese proceso de escucha se va a realizar a través no solamente de entidades sociales, organizaciones o asociaciones, sino también a través de unos foros de discusión que vamos a abrir con la ciudadanía a partir de este mes de septiembre y octubre. Vamos a establecer una serie de foros más temáticos y territoriales en los que se van a abordar temas de interés", ha agregado.

SANIDAD

Por otro lado, Josele Aguilar ha criticado la gestión de la sanidad de la Junta y, aunque ha reconocido que "la situación no era buena cuando dejamos el Gobierno", ha insistido en que "ahora es sustancialmente peor". "No ha habido día en el que no hayamos tenido una mala noticia en la sanidad malagueña", ha explicado.

Asimismo, Aguilar ha criticado la aparición de ratas en el Hospital Regional: "Podría decir --que es-- algo anecdótico, pero no lo es", y también ha criticado que en verano la sanidad pública andaluza "tenía cerradas camas, quirófanos, hospitales a medio gas, la sobresaturación, las listas de espera que cada vez eran mayores y la falta de atención a los ciudadanos y ciudadanas de Málaga".

Tras calificar de "desastroso" el verano en esta materia, ha asegurado que Moreno "está azotando los pilares básicos de nuestra sanidad pública. Mientras se deteriora la sanidad pública, se está beneficiando a la sanidad privada".

"Acabamos de conocer un nuevo concierto de 533 millones de euros para la sanidad privada que ha aprobado nuevamente Juanma Moreno. Es decir, que nosotros tenemos un hospital en Estepona que está al 20 o al 30%, por ejemplo, o un nuevo ampliación del hospital de la Costa del Sol que está sin dotarlo de servicios", ha continuado.

"GESTIÓN BASTANTE DEFICIENTE"

Por su parte, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE y diputado en el Congreso, Ignacio López, ha dicho que "el informe de gestión que puede presentar Moreno aquí en Málaga es bastante deficiente".

"Lo vemos y lo podemos comprobar con cualquier ciudadano que tenga la necesidad de acceder a cualquier servicio público. No hay ni uno solo, ni uno solo aquí en Andalucía que esté mejor que antes. Ni un servicio público dependiente de Moreno Bonilla está mejor que antes", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "es competencia suya; la Junta también es Estado y tiene la competencia de tres cuartas partes del estado del bienestar: educación, sanidad, dependencia, teleasistencia...", y ha añadido que "no hay ningún ciudadano que necesite esos servicios públicos, que dan igualdad de oportunidades, que esté satisfecho con lo que nos ofrece Moreno. Ni uno solo", ha enfatizado.

"De lo único de lo que saca pecho Moreno es de lo que no debe porque no le corresponde a él", ha continuado López, quien ha expresado que cuando Moreno defiende los datos de empleo de Andalucía, estos "dependen del Gobierno de España. Se lo atribuye, pero no le corresponde a él porque va bien en Andalucía, en Murcia, en Extremadura, en Castilla y León..., en toda España", ha concluido.