PSOE-A asume que la propuesta de Sánchez ante la subida de alquileres "no es la panacea" pero sí de "urgente necesidad"

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez, ha defendido este jueves que la propuesta que anunciaba el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contener los precios de los alquileres "no es la panacea", pero sí una medida "de urgente necesidad".

Así lo ha manifestado el dirigente socialista en una atención a medios en Mijas (Málaga), y a preguntas de los periodistas sobre el real decreto que a principios de esta semana anunció Pedro Sánchez que tiene previsto aprobar el Gobierno, con el que se concederían incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos.

Francisco Rodríguez ha contextualizado esa propuesta en un momento en el que hay zonas "muy numerosas" del territorio nacional en el que "el precio de la vivienda está tensionando la convivencia de los hombres y mujeres", y que es un problema que "están padeciendo fundamentalmente los jóvenes".

De esta manera, el también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) ha defendido que la propuesta lanzada por el presidente del Gobierno "viene a intentar paliar ese aumento disparatado" del precio de la vivienda que "año tras año están padeciendo las familias, hombres y mujeres que, como solución habitacional, aspiran a ese alquiler de vivienda".

El dirigente socialista ha puesto de relieve que, según los datos que maneja el Gobierno, hay "en torno a 650.000 alquileres en el territorio nacional" a los que les vence el contrato este año, de forma que "hay que tomar una decisión urgente" para que no suban sus precios una vez se prorroguen sus contratos, y aunque la medida anunciada por Sánchez "no es la panacea", sí es "una solución urgente habitacional para que controlemos y, al menos mantengamos, el precio de la vivienda en alquiler", y que éste "no siga aumentando".

"Lógicamente, habrá que seguir debatiendo y poniendo encima de la mesa propuestas que hagan que el precio del alquiler de la vivienda no siga disparatado como está en estos momentos, y también otras medidas" que posibiliten "la construcción de más viviendas, sobre todo públicas, protegidas" y a precio "asequible", ha apostillado el secretario de Organización del PSOE-A.

De esta manera, Francisco Rodríguez ha defendido que la propuesta del ala socialista del Gobierno anunciada por Pedro Sánchez es "de urgencia" además de "equilibrada", y ha dicho que confía en que, "con el aporte de todos los grupos parlamentarios", se pueda "consensuar", porque es una medida "de urgente necesidad", según ha remarcado para finalizar.