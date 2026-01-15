Maíllo pide al PSOE que "se acostumbre a que hay que consensuar propuestas" con Sumar tras su "error" sobre vivienda

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha animado este jueves al PSOE a que "se empiece a acostumbrar" a que forma parte de "un Gobierno de coalición" --junto con Sumar-- en el que "hay que consensuar las propuestas" a aprobar, teniendo claro que el socio de coalición "no va a aprobar" aquellas propuestas del ala socialista con las que "no nos sintamos identificados".

Así lo ha manifestado el dirigente de IU en una atención a medios en Córdoba, y al hilo del "error" que, en su opinión, ha cometido el PSOE al anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes la aprobación de un real decreto con el que se concederían incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos, una medida contra la que se han posicionado desde Sumar.

En esa línea, el coordinador de IU, y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, ha querido "garantizar" este jueves "a los andaluces" que desde su federación no van a "apoyar un real decreto que no interviene en los precios de alquiler; que no prorroga, como queremos, los contratos que vencen este año, y que no se pone al frente de intervenir en el mercado", ha advertido.

Maíllo ha señalado que "estamos en un contexto diabólico", con un Gobierno en Andalucía, presidido por el líder del PP-A, Juanma Moreno, que "boicotea directamente la Ley" estatal de la Vivienda, y que "impide que puedan declararse 'zonas tensionadas' y, por tanto, limitar el precio de los alquileres".

Además, el representante de IU ha incidido en defender "la necesidad de renovar y de prorrogar los contratos" de alquiler que "vencen este año" y que "se marcaron" con la pandemia de Covid-19, que son "632.000 a nivel estatal, con 1.600.000 personas afectadas", y "casi 127.000" en lo que respecta a Andalucía, según ha concretado para subrayar que las personas afectadas por dichos contratos pueden verse "sometidas a la subida" del precio de sus alquileres.

Maíllo ha remarcado que desde IU están "en contra del real decreto" anunciado por Pedro Sánchez porque, según ha criticado, plantearía que a un propietario que ha subido un 70% el precio del alquiler de su vivienda, incrementándolo "de 700 a 1.200 euros" al mes, se le vaya a "bonificar fiscalmente" si no aumenta esa segunda cifra de 1.200 euros.

Frente a esa idea, el líder de IU ha defendido que "hay que bajar los precios de alquiler, no mantener una especie de bloqueo sobre la subida del 70%" experimentada en algunas "zonas tensionadas", y ha querido "garantizar" que por parte de Sumar "no va a salir adelante el real decreto" anunciado por Sánchez.

Por ello, ha animado al PSOE a que "recoja cable y modifique" su planteamiento, y que "se empiece a acostumbrar a que hay un Gobierno de coalición en el que hay que consensuar las propuestas", teniendo claro que aquellas en las que "no nos sintamos identificados, no las vamos a aprobar".

"INTERVENIR SIN COMPLEJO EN EL MERCADO INMOBILIARIO"

Además, el dirigente de IU ha querido trasladar "a las familias que están muy preocupadas con la renovación de contratos" de alquiler, que "tienen en nosotros un aliado para intervenir sin complejo en el mercado inmobiliario, para poner un tope a los alquileres en función de la zona donde se viva, y para ofrecer un parque público de viviendas con precio asequible".

En ese punto, Maíllo ha apostado por "hablar muy claro" y por "poner el foco en los activos financieros, que se dedican a acumular viviendas para especular con ellas", frente a lo cual aboga por "prohibir la compra de viviendas si no son para vivir", algo que "permite la actual normativa", según ha puesto de relieve para concluir.