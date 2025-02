El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga afea a Vox "negar el asesinato de casi 1.300 mujeres" como violencia machista

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodríguez ha exigido "a la ultraderecha" en el Consistorio, en referencia a Vox, "que deje de negar la violencia machista que ha asesinado a casi 1.300 mujeres en nuestro país" desde el año 2003, momento en que comenzó a computarse como violencia de género la muerte de las mujeres a manos de parejas o exparejas.

"Reafirmamos nuestra exigencia de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Aunque los avances legales son innegables, la realidad demuestra que la equidad sigue siendo una meta lejana", ha expresado la edil, responsable de Igualdad en el PSOE de Málaga, en vísperas del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

En alusión a Vox, la concejala ha manifestado que "vivimos tiempos difíciles para la igualdad, marcados por una preocupante involución impulsada por grupos ultras que han reabierto debates ya superados por la sociedad". Un partido que, según Rodríguez, en el Ayuntamiento destaca "por sus vergonzantes salidas de tono en los plenos y comisiones de nuestra ciudad".

Por parte del PSOE, recuerdan en un comunicado que la provincia registró en 2024 cinco asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, siendo el peor dato desde 2009 y situándose como la segunda provincia con más víctimas mortales en España, solo por detrás de Barcelona. En el último caso registrado en Málaga, concretamente en Benalmádena, la asesinada era madre de tres hijos menores, había presentado denuncias previas contra el agresor. Este caso eleva a dos el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2025, y a 1.295 desde 2003.

Rodríguez también ha tenido palabras para el PP "que, lejos de adoptar una postura firme en defensa de las mujeres, parece mantener una actitud ambigua, probablemente en vistas a futuros pactos con Vox" en próximos comicios. Para la edil, "esta falta de contundencia se refleja en declaraciones como la del alcalde de Oviedo, quien, ante un crimen machista ocurrido recientemente, equiparó los minutos de silencio por las mujeres asesinadas con los de hombres, banalizando así una violencia estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres".

En el terreno de la igualdad, para la socialista "los datos hablan por sí solos. En nuestra ciudad, la brecha salarial sigue siendo del 24 %, lo que significa que una mujer malagueña tiene que trabajar 90 días más al año para alcanzar el mismo salario que un hombre por la misma labor. Además, nueve de cada diez excedencias por cuidado de hijos continúan siendo solicitadas por mujeres, lo que refuerza su exclusión de los círculos de poder en los ámbitos político, judicial, militar y empresarial".

EL PSOE PRESENTARÁ UNA MOCIÓN EL JUEVES

Ante esta realidad, el PSOE defenderá en el pleno municipal, que tendrá lugar el próximo jueves, una moción "que pone negro sobre blanco estas necesidades y exigimos un compromiso firme del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Solicitamos un respaldo explícito a las asociaciones de mujeres y al movimiento feminista, que han desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres malagueñas".

Para ello, "todos los partidos nos tenemos que retratar. Le daremos la espalda a Vox, un grupo antagónico de la lucha contra la violencia de género", ha pedido Rosa del Mar Rodríguez, señalando que "el PSOE es el partido del feminismo, el primero en la historia de España que ha creado un ámbito judicial para defendernos a todas".

En el mismo texto de la moción, la responsable socialista ha reclamado "un aumento en los recursos materiales y humanos destinados a avanzar en la igualdad, así como una condena clara y sin matices de las políticas negacionistas de la violencia machista". Asimismo, "pedimos que el Ayuntamiento de Málaga se implique de manera activa en la conmemoración del 25N, sin contraprogramar con actividades municipales que desvíen la atención de esta jornada de reivindicación, como ocurrió durante la última edición de este día".

"Exigimos la puesta en marcha de planes específicos para las mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres con discapacidad, inmigrantes y residentes en zonas rurales. También instamos a reforzar la educación en igualdad dentro del sistema educativo municipal, con el fin de contrarrestar el discurso populista y extremista que amenaza con calar en la juventud", ha expresado con preocupación Rosa del Mar Rodríguez.

EDUCACIÓN EN LAS AULAS

Para enseñar igualdad "desde la cuna", la concejala socialista estima que "un punto crucial es la implementación de planes de prevención contra la exposición a la pornografía en entornos digitales, así como el cese inmediato del apoyo a asociaciones provida que atentan contra las libertades y derechos de las mujeres". Además, "demandamos contundencia frente a la Junta de Andalucía ante la violencia médica que sufren muchas mujeres, como la falta de atención adecuada a la endometriosis, las excesivas listas de espera en el Hospital Materno Infantil o las deficiencias en el plan de prevención del cáncer de mama", ha apuntado.

"Por último, reiteramos la necesidad de garantizar condiciones dignas para el centro de crisis 24 horas para agresiones sexuales, que actualmente se encuentra en un estado precario y ubicado en los aparcamientos de un hospital en Marbella", ha denunciado la secretaria de Igualdad en el PSOE de Málaga. "Sin mujeres, no hay democracia. Quien no lo entienda así, no tiene lugar en nuestra sociedad", ha zanjado Rodríguez.