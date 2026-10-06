El PSOE critica el "abandono" del mercado de Ciudad Jardín y exige actuaciones en seguridad y mantenimiento

El portavoz socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, juntocon las concejalas Mari Carmen Sánchez y Rosa del Mar Rodríguez en el mercadode Ciudad Jardín - PSOE

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado la "situación de dejadez" que sufre el mercado municipal de Ciudad Jardín, por lo que ha exigido al equipo de gobierno local "una intervención inmediata para garantizar el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de las instalaciones".

Así lo ha expresado el portavoz socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, tras una visita a las instalaciones junto a las concejalas socialistas Mari Carmen Sánchez y Rosa del Mar Rodríguez.

Ruiz Araujo ha alertado de que el mercado "necesita mucha atención" y ha lamentado que estos espacios tradicionales estén "cayendo en el olvido", al tiempo que ha subrayado que el recinto requiere "actuaciones urgentes de limpieza, mobiliario, seguridad y vigilancia". También ha calificado la situación de "intolerable" tras "extenderse durante demasiado tiempo".

Además, ha advertido del "peligro físico" para usuarios y trabajadores y ha recordado que recientemente "uno de los cascotes del techo cayó provocando un incidente importante".

El portavoz municipal del PSOE también ha tachado de "tomadura de pelo" la gestión de la seguridad y ha señalado que las cámaras instaladas por el Ayuntamiento "han durado solo un día, perjudicando a los comerciantes al haberse retirado las que ellos mismos habían instalado previamente, lo que impide dar solución a los robos que sufren".

Por su parte, la concejala socialista Mari Carmen Sánchez ha señalado que Ciudad Jardín "es solo un ejemplo de cómo se encuentran muchos mercados en Málaga debido al abandono que tiene el Ayuntamiento al comercio local".

Sánchez ha criticado que las inversiones necesarias "no las contempla el Ayuntamiento de Málaga en los presupuestos municipales, destinando solo una mínima parte a uno o dos mercados de la ciudad, mientras que los mercados de barrio están totalmente abandonados".

Asimismo, ha reclamado "mayor atención" en campañas importantes como la Navidad, pidiendo decoración y animación para potenciar el comercio tradicional.

Desde la perspectiva del distrito, Rosa del Mar Rodríguez ha enfatizado que "este mercado es el corazón del barrio" y que "invertir en el mercado es invertir en el barrio".

Ha recordado que un distrito "con 38.000 habitantes no puede soportar este estado de dejadez, marcado por la suciedad, la falta de vigilancia y los puestos cerrados sin control, dejando a los comerciantes abandonados a su suerte".