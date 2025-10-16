PSOE critica "abandono de sanidad pública" en Rincón de la Victoria (Málaga) y dice que Moreno es "único responsable"

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, entre otros, en rueda de prensa. - PSOE

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, han criticado "la grave situación" que vive la sanidad pública en el municipio y en el conjunto de Andalucía, señalando "la falta de gestión y planificación del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta".

Villarejo ha calificado de "error político inaceptable" el fallo en las mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama, "que ha dejado a miles de mujeres sin cita". "No es un fallo técnico, es un fracaso de gestión que pone en riesgo la salud de las mujeres", ha afirmado.

La dirigente socialista ha lamentado que, mientras las pacientes esperan con incertidumbre, "Moreno Bonilla y Francisco Salado venden una Andalucía de postal en la que no existen problemas". Para Villarejo, la Junta ha fallado "en lo más básico: proteger la salud de las mujeres y garantizar una atención digna a nuestros vecinos y vecinas".

Asimismo, ha criticado el colapso del centro de salud de Rincón de la Victoria, "donde faltan médicos y enfermeros, y las citas se demoran durante días o semanas". "El municipio crece, pero la Junta no invierte ni refuerza las plantillas", ha señalado.

Villarejo ha contrapuesto los dos modelos de sanidad: "El del PP, que recorta, privatiza y deteriora lo público, y el del PSOE, que refuerza, invierte y garantiza la salud de todos y todas".

Por su parte, Antonio Sánchez ha aludido a "la falta de compromiso del alcalde y presidente de la Diputación, Francisco Salado, con la sanidad del municipio": "Promete el nuevo centro de salud cada vez que hay elecciones, pero sigue sin empezar", ha dicho.

El dirigente del PSOE local ha descrito la situación como "insostenible", con largas listas de espera, citas imposibles de conseguir y un servicio de urgencias sin recursos suficientes. "En Rincón de la Victoria las mejoras sanitarias son cero", ha resumido.

Ambos dirigentes han coincidido en exigir a la Junta de Andalucía "que actúe de inmediato para reforzar la atención primaria, poner en marcha el nuevo centro de salud y garantizar una sanidad pública de calidad para todos los vecinos del municipio".