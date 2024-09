El PSOE critica que la demanda de VPO se dispara en Málaga "sin inversiones de la Junta de Andalucía"

MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado el que considera un "escaso interés del PP" del gobierno autonómico y en la ciudad de Málaga por la construcción de vivienda protegida y pública, "pese que "el número de demandantes de VPO se ha disparado hasta los 31.000" y "Málaga atraviesa un preocupante problema de habitabilidad por la falta de pisos a precio asequible".

Así lo ha manifestado el portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Pérez, tras analizar los últimos datos sobre este sector junto a la responsable de Vivienda en el grupo municipal socialista, Carmen Martín. Pérez ha resaltado que "mientras que nuestro presidente Pedro Sánchez se vuelca con la construcción de vivienda en nuestra ciudad, asumiendo el Gobierno central competencias que le son impropias, Moreno Bonilla no ha puesto sobre la mesa ni un euro de la Junta de Andalucía para esta materia".

Pérez ha explicado que "mientras que el gobierno andaluz no tiene un plan", el Gobierno central puso la pasada semana la primera piedra para 539 viviendas, que se suman a las 1.300 viviendas protegidas que ya se han iniciado y otras 1.300 en el sector de Buenavista. Estamos hablando de más de 3.000 VPO de las que se hace cargo con financiación el Gobierno de España a través del Plan de Vivienda, pese a que no es su competencia, por lo que exigimos a Moreno Bonilla que deje de ponerse medallas que no merece y ponga sobre la mesa financiación para VPO".

El líder socialista ha recriminado además al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por "no ser capaz de dar solución alguna al problema de habitabilidad en la ciudad de Málaga".

Sobre el mismo orden de cosas se ha pronunciado la concejala Carmen Martín, responsable de Vivienda en el grupo municipal socialista: "lo único que hace el alcalde, y también el concejal de Vivienda, en esta materia es salir en redes sociales en vídeos hablando sobre vivienda asequible en la ciudad de Málaga, viviendas cuya construcción ha financiado el Gobierno central".

Por eso, le ha exigido a regidor y edil, "que se pongan a trabajar por las familias que peor lo están pasando, aquellas que no pueden asumir los actuales precios de vivienda en su ciudad, también aquellos jóvenes que quieren emanciparse y no pueden".

Martín también se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "no hacer nada en materia de vivienda. Bueno, algo sí que hace, porque destina más de 400.000 euros de dinero de los andaluces y andaluzas a pagarle la vivienda a altos cargos públicos", ha zanjado.