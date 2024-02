El PSOE critica "el desmantelamiento" del Hospital de Estepona (Málaga) y pide "la apertura íntegra" del centro

ESTEPONA (MÁLAGA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado "el desmantelamiento del Hospital de Estepona mientras la Junta de Andalucía le da 100 millones de euros más a la sanidad privada", a la vez que ha pedido "la apertura íntegra" del centro.

En rueda de prensa junto a la portavoz socialista en el municipio, Emma Molina, Pérez ha advertido de que el Hospital de Estepona "está prácticamente cerrado" cuando debería estar "a pleno rendimiento". Al mismo tiempo, ha apuntado que se ha conocido que la Junta de Andalucía ha hecho una modificación presupuestaria para destinar 100 millones de euros más a la sanidad privada.

"A la pública, desmantelamiento, cierre de especialidades, un hospital cerrado como el de Estepona y, a la vez, más dinero para la privada, 100 millones de euros más para la sanidad privada, esa es la apuesta que está haciendo Moreno Bonilla", ha criticado.

"Ya está bien, no nos podemos quedar callados. Aquí en Estepona hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas, para que se movilicen, para que exijan que este hospital esté a pleno rendimiento", ha señalado.

"Lo que no puede ser es lo que ha pasado en Castellón, un aeropuerto sin aviones; aquí hay un hospital que no funciona, cerrado, ante esta situación no puede estar callado el alcalde de Estepona", ha añadido, al tiempo que ha recordado que se trata de un edificio pagado con fondos del ayuntamiento.

"Hay que alzar la voz, la sanidad pública se defiende en la calle, se defiende con los vecinos. Los socialistas vamos a seguir defendiendo una sanidad universal, pública, gratuita y de calidad", ha concluido.

Por su parte, la portavoz socialista en Estepona, Emma Molina, ha calificado de "vergüenza" la situación del hospital. "Hace muy poquito se cerró cirugía y hospitalización y las urgencias no son tal, porque no hay prueba diagnóstica, solamente hasta las 10 de la noche rayos X, y no te pueden hacer una analítica. La inversión que hizo el Ayuntamiento de Estepona y pagaron los vecinos de Estepona se ha quedado en un hospital fantasma", ha manifestado.

"No vamos a cejar desde el PSOE en reivindicar y en pedir al presidente de la Junta Andalucía que abra de forma íntegra el Hospital de Estepona, que deje de desmantelar la sanidad pública y que invierta lo que es necesario para que esta infraestructura esté a pleno rendimiento", ha afirmado.

Molina ha pedido al alcalde de Estepona, José María García Urbano, "que salga, que dé la cara, que haga declaraciones reivindicando la apertura íntegra del hospital". Asimismo, ha reclamado al regidor que ponga un autobús directo al Hospital de Estepona ya que "un vecino para venir aquí tiene que pagar en un taxi 20 euros ida y vuelta".