El PSOE-A critica el "deterioro diario" de la sanidad pública en Andalucía por la "nefasta gestión de PP y Cs"

Publicado 06/08/2019 12:12:37 CET

Apoya a los trabajadores de la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña en sus reivindicaciones y pide a la Junta que resuelva el conflicto

MÁLAGA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado el "deterioro diario" del sistema sanitario público en Andalucía por la "nefasta gestión de PP y Ciudadanos", a los que ha culpado del conflicto laboral de las ambulancias de transporte no urgente o la sobrecarga de trabajo en las urgencias de hospitales andaluces.

Ruiz Espejo, que se ha reunido en Málaga este martes con el comité de empresa de Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM) sobre a la huelga de ambulancias, junto a la diputada y vicesecretaria general del PSOE malagueño, Fuensanta Lima, y la secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en Exterior del PSOE-A, Beatriz Rubiño; ha criticado las "denuncias a diario" que se producen y que "ponen en evidencia el deterioro" de la sanidad pública andaluza.

El socialista ha trasladado el apoyo de su partido a estos empleados y ha anunciado que presentarán varias iniciativas parlamentarias para "buscar una implicación más activa del Gobierno andaluz de PP y Cs para apoyar a estos trabajadores y buscar una solución definitiva a este conflicto de carácter ya regional".

Según Ruiz Espejo, esta empresa tiene en Málaga un total de 523 trabajadores y 164 ambulancias que realizan "miles de servicios en la provincia", por lo que ha incidido en que la huelga afecta a "miles de pacientes". "La mejora de las condiciones laborales y retributivas es una reivindicación justa que se debe atender por parte de la empresa con apoyo de la administración pública", ha sostenido.

En este punto, ha criticado al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien "únicamente pedía que se llegara al mejor acuerdo entre trabajadores y empresa". A juicio del socialista, estas palabras suponen "dejar de lado este conflicto laboral con más de 500 trabajadores y miles de pacientes afectados".

"Creemos que no debe ser esa la actitud del Gobierno. Hemos visto cómo los planes de choque no sólo no han solucionado la espera sino que han aumentado los tiempos para las citas con especialistas", ha criticado, añadiendo "incumplimientos" como avances en el tercer hospital de Málaga capital o el "rechazo" a un nuevo Chare en la zona este de la ciudad malagueña.

También ha afeado el líder del PSOE malagueño el plan de verano puesto en marcha por la Consejería de Salud para garantizar la asistencia sanitaria en la Comunidad: "Es insuficiente, hay una sobrecarga de trabajo. En Málaga hay 337 camas cerradas en verano, los quirófanos al 50 por ciento y falta contratación, lo que afecta a los profesionales que prestan el servicio".

Así ha aludido a la denuncia de los trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital Civil el pasado 31 de julio ante la Fiscalía por "sobrecarga de trabajo", algo que, ha dicho, ha sucedido también en Sevilla. Por ello, ha insistido en que este "deterioro de la sanidad pública no puede continuar y necesita de soluciones".

Ruiz Espejo ha trasladado, asimismo, su apoyo a los trabajadores de las Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de la capital malagueña por sus condiciones laborales y ha exigido a la Junta de Andalucía "responsabilidades por el deterioro de la sanidad pública en Málaga y Andalucía". Por ello, ha anunciado que presentarán iniciativas para que el Ejecutivo autonómico "se implique en la resolución de problemas de la sanidad", poniendo como ejemplo la huelga en el servicio de ambulancias de transporte no urgente.

TRABAJADORES

Francisco Javier Aranda, presidente del comité de empresa de ASM, ha indicado que tras la última reunión mantenida con su empresa se les indicó que podrían hacerse cargo de sus reivindicaciones "si tuvieran apoyo por parte de la Administración y que ahora no lo tienen".

Así, ha recalcado que sus demandas no se circunscriben "ni mucho menos" a una mejora de las tablas salariales sino que reclaman un convenio colectivo "actualizado y que se ajuste a la realidad" y que incluya la igualdad entre hombres y mujeres.

La jornada de huelga de los empleados de ASM continuará este miércoles con una marcha desde la calle Córdoba de Málaga capital hasta el Hospital Regional. En este punto, Aranda ha puntualizado que los servicios mínimos se conocen desde este lunes pese a que los paros se iniciaron el 31 de julio.

"Los hemos respetado porque hemos querido; si hubiéramos sido 'malos' no se hubiera hecho ningún transporte en urgencias, diálisis u oncología", ha explicado, añadiendo que al ser agosto los efectos de la huelga no se están percibiendo realmente al haber disminuido las consultas: "El problema está en si se prolonga porque en septiembre se abren consultas y plantas".

Otro de los problemas se remonta al año 2007, como es que el técnico en emergencias acuda solo a realizar servicios, ha dicho el presidente del comité de empresa, quien ha recordado que dirigentes de la Consejería de Salud y Familias "han reconocido nuestras demandas, tenemos apoyo de los propios políticos y con el tiempo que llevan en el Gobierno ya podrían haber hecho algo".

En este sentido, ha reclamado unas condiciones "dignas" de trabajo y ha aludido a la agresión a una compañera que acudió sola al puerto deportivo de Marbella (Málaga) a un servicio: "Sola, en pleno mes de agosto te puedes encontrar de todo; una chica sola rodeada de personas, agrediéndola, chillándole. Me ha llamado llorando y dice que tiene miedo a trabajar".