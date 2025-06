El PSOE critica que se "elimine" una clase en el colegio Enrique Ramos Ramos de Algarrobo Costa

ALGARROBO (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado "la eliminación" de una clase en el colegio Enrique Ramos Ramos de Algarrobo Costa.

En una visita a la zona, ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "prometió la ampliación de este centro y no solamente no lo ha ampliado, no ha cumplido su promesa, sino que además está recortando unidades en el mismo".

"Moreno es el político que más ha engañado a los malagueños y un buen ejemplo de ello es este centro educativo de Algarrobo Costa", ha añadido.

De igual modo, Aguilar ha criticado que el Gobierno andaluz "tiene previsto eliminar el próximo curso al menos 106 unidades educativas en centros educativos de la provincia de Málaga, recortes que afectan a la comarca de la Axarquía".

"Además de aquí en Algarrobo, se van a recortar aulas en Nerja, Torrox y Vélez-Málaga. Moreno Bonilla está atacando la educación pública, socava los cimientos básicos de la educación pública, al mismo tiempo que beneficia, al igual que la sanidad, a los negocios privados", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE andaluz, Patricia Alba, ha asegurado que "el desmantelamiento de la educación pública por parte del Gobierno de Moreno es un hecho constatable en nuestra tierra".

"Se han eliminado 2.400 unidades desde que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía", ha dicho. "Ese desmantelamiento no solo lo vemos en la eliminación de unidades, mientras están hacinando a los niños y elevando la ratio, también lo vemos en la falta de infraestructuras en nuestra provincia", ha apostillado.

Así, se ha referido a algunos centros de la comarca que "seguimos esperando", como "el quinto instituto de Rincón de la Victoria, el nuevo colegio o instituto de Vélez Málaga, la ampliación del IES Joaquín Lobato, la ampliación del Salvador Rueda o la propia ampliación del CEIP Enrique Ramos Ramos en Algarrobo, que se prometió y que se contemplaba en el programa electoral del Partido Popular del año 2018".

"Vamos a seguir exigiendo al Gobierno de Moreno que, si está recibiendo más recursos que nunca del Gobierno de España, destine estos recursos a la educación pública, que es el ascensor social que garantiza la igualdad de oportunidades, que es inadmisible que el presidente de la Junta de Andalucía se suba el sueldo dos veces en el mismo año mientras hay niños y niñas que no tienen un derecho a la educación porque no cuentan con los recursos que necesitan", ha concluido.

Por último, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Algarrobo, María José Ruiz Molina, ha señalado que "nos encontramos aquí en el colegio Enrique Ramos Ramos para denunciar públicamente que, como ha pasado en el colegio del pueblo, nos van a quitar también otra clase", al tiempo que ha recordado que "la Junta de Andalucía nos tenía prometido la ampliación del colegio Enrique Ramos Ramos para el curso 2024-2025".

"El curso ha finalizado y no hay ni una sola piedra puesta. El ayuntamiento ha hecho su trabajo, porque se cedieron esos terrenos para que se ampliara este colegio y ahora lo que van a hacer es quitar líneas de clase. Le decimos a la Junta y a la alcaldesa, Natacha Rivas, que se pongan las pilas", ha concluido.