El PSOE critica "la falta de actuación" en el arroyo Rebanadilla de Campanillas "con plagas insoportables"

MÁLAGA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha exigido este miércoles al equipo de gobierno local "que responda de manera urgente" a la demanda de un centenar de vecinos de calle Fausto, en la barriada de Roquero del distrito de Campanillas, que han advertido de "la proliferación de plagas insoportables de mosquitos, malos olores e insulubridad", por el "estado de abandono total" del arroyo Rebanadilla, a unos diez metros de sus viviendas, junto al Parque Lineal.

Durante una visita en respuesta a sus quejas, Medina ha hablado con residentes junto al edil socialista Rubén Viruel y la presidenta de la Asociación Evolución de Campanillas, Carmen Fernández.

Así, ha recordado que "el mal estado de este arroyo condena desde hace dos décadas a convivir al vecindario con malos olores, pero es que la dejación municipal y las altas temperaturas convierten el arroyo Rebanadilla en un lodazal de inmundicia donde se hace muy difícil vivir".

Medina ha indicado también que "los 700.000 euros invertidos por el equipo de gobierno aquí no han servido para mucho, porque no se limpia el caudal ni se retira maleza con regularidad, sólo una vez al año; la situación de insalubridad es constante, no se evitan los encharcamientos y denunciamos que De la Torre ha fallado a los vecinos, con quienes contrajo un compromiso para mejorar el aspecto de este arroyo tan cercano a viviendas. Exigimos soluciones definitivas y más trabajo", ha añadido la edil en la reunión mantenida en Roquero con el grupo socialista.

Por su parte, Viruel ha recordado que la limpieza del arroyo Rebanadilla en la barriada de Roquero "es una demanda histórica", que hace que "cada pocos meses los socialistas nos personemos aquí para exigirlo, para responder a la demanda de los vecinos, para que el Ayuntamiento dé soluciones eficaces para acabar con las plagas de mosquitos que afectan a las viviendas".

Desde Evolución, la asociación vecinal de Campanillas, su presidenta Carmen Fernández ha alertado de que "han pasado más de 20 años desde que comenzamos a exigir al Ayuntamiento una solución integral para el arroyo Rebanadilla".

"Lo que ha hecho hace poco el Ayuntamiento de Málaga es una pequeña obra, pero los vecinos no están satisfechos con el resultado, porque sigue habiendo charcos, mosquitos y malos olores", ha advertido, al tiempo que ha explicado, además, "que este caudal recibe filtraciones no depuradas del Parque Tecnológico de Andalucía".