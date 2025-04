El PSOE critica "el fracaso del modelo de vivienda" en Málaga y llama a la movilización ciudadana

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha presentado este lunes una nueva campaña centrada en el acceso a la vivienda, a la que ha calificado como "el principal problema que sufren hoy los malagueños y malagueñas".

La iniciativa, según ha detallado, "tiene como objetivo visibilizar una realidad que "expulsa a los vecinos de su ciudad" y, además, llama a la participación masiva en la manifestación convocada para el próximo sábado 5 de abril.

Pérez ha criticado al alcalde, Francisco de la Torre, "por aplicar un modelo fracasado que solo beneficia a los fondos de inversión" y ha asegurado que "el mayor fracaso de un alcalde es ver cómo sus ciudadanos se ven obligados a marcharse por no poder comprar ni alquilar una vivienda en su propia ciudad".

En este punto, el dirigente socialista ha advertido de que "los precios de la vivienda en Málaga siguen disparados, con un aumento del 6% en la vivienda de segunda mano en el primer trimestre del año, la subida más alta en los últimos 17 años".

"El 59% de los ingresos de una familia se van ya al pago de una hipoteca. Esto es insostenible y no se puede seguir mirando hacia otro lado", ha lamentado el portavoz, que ha reclamado "la construcción urgente de al menos 10.000 viviendas de VPO".

Asimismo, ha exigido a la Junta de Andalucía que "asuma su responsabilidad en materia de vivienda2, ya que "no está haciendo nada ni en Málaga ni en el resto de Andalucía". "El presidente Juanma Moreno solo aparece en las fotos, pero no pone ni un euro", ha apostillado.

Pérez ha propuesto medidas concretas como limitar las viviendas de uso turístico y aplicar con urgencia la Ley de Vivienda en zonas tensionadas como Málaga, "igual que ya se está haciendo en ciudades como Barcelona, donde ya están bajando los precios del alquiler".

A su juicio "ni De la Torre ni Moreno tienen voluntad de aplicar soluciones reales, porque "siguen poniendo la alfombra roja a la especulación".

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha incidido en que la situación actual "tiene dos claros responsables: De la Torre, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, y Moreno, con mayoría absoluta en la Junta".

Ha criticado que "no se están construyendo viviendas asequibles y que no se puede hablar de vivienda pública cuando se venden por casi 300.000 euros". Además, ha recordado que el Ayuntamiento ha recortado siete millones de euros en la Sociedad Municipal de Vivienda y que el Instituto Municipal de la Vivienda "no ejecutó ni el 40% del presupuesto en 2024, y lo poco que gastaron no fue para rehabilitar viviendas, sino para hacer parques y otras actuaciones ajenas al objetivo principal del IMV".

Frente a eso, ha afirmado que "la única vivienda asequible que se está construyendo es la que financia el Gobierno de España" y ha exigido a Moreno "que cumpla sus compromisos".