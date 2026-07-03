El PSOE critica que Moreno "entrega a Vox la principal industria de Málaga para mantenerse en el poder"

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha calificado como una "traición a Málaga" la decisión del recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "de entregar a Vox las competencias de Turismo y Administración Local en el nuevo Gobierno andaluz".

Aguilar ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía de "utilizar a Málaga como moneda de cambio para mantenerse en el poder" y ha advertido de que esta decisión "afecta directamente a dos ámbitos estratégicos para la provincia: el turismo y la relación de la Junta con los ayuntamientos".

"No hablamos de una consejería cualquiera. Hablamos de Turismo, la principal industria de la provincia de Málaga, un sector que genera miles de empresas, cientos de miles de empleos y buena parte de la riqueza de nuestra tierra", ha señalado.

En este sentido, el secretario general del PSOE malagueño ha criticado que Moreno "haya decidido vincular la imagen internacional de Málaga y de Andalucía a la ultraderecha española". "Es una auténtica traición a Málaga", ha afirmado.

Aguilar ha recordado en un comunicado que Málaga es "la provincia que más crece, la que más turistas recibe y una de las que más aporta a la economía andaluza".

También ha criticado que el PP "haya puesto en manos de Vox las competencias de Administración Local, dejando en manos de la ultraderecha el diálogo de la Junta con los municipios, las inversiones, la cooperación y la financiación municipal".

"Málaga merecía salir reforzada del nuevo Gobierno de la Junta y no convertirse en la moneda de cambio del pacto vergonzoso entre el Partido Popular y Vox", ha concluido.