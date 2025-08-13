El PSOE critica que De la Torre "da la espalda en limpieza y servicios a los barrios trabajadores de la ciudad"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto con vecinos informa de limpieza - PSOE

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este miércoles el "abandono institucional" que "sufren los barrios trabajadores de la ciudad y, en especial, el distrito de Palma-Palmilla".

Pérez ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, y a la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, de "dar la espalda a los vecinos en materia de limpieza y servicios básicos".

"Si Málaga está sucia, lo que está más sucio de todo es Palma-Palmilla. Aquí los vecinos y vecinas han salido a barrer y fregar sus calles porque saben perfectamente que el Ayuntamiento no está haciendo su trabajo", ha afirmado Pérez, al tiempo que ha señalado en un comunicado que esta imagen "es la prueba más evidente del abandono que padecen muchas barriadas".

En este punto, el dirigente socialista ha subrayado que "los residentes están lanzando un mensaje claro al equipo de gobierno": "La ciudad está sucia, nuestro barrio está sucio. Teresa Porras, ponte a trabajar. Como decía una vecina, lo que no estás haciendo es tu trabajo".

Así, Pérez ha lamentado que "la suciedad sea solo la punta del iceberg" de un deterioro mayor": "Es el reflejo de una falta de atención generalizada a los distritos, a sus calles y a la vida diaria de los malagueños". Por ello, ha advertido de que "ya está bien de esta situación de desidia" y ha exigido al alcalde que actúe de inmediato.

"Cuando los vecinos cogen sus escobas es porque el Ayuntamiento ha soltado la suya. De la Torre tiene que ponerse a trabajar, y si no lo hace, lo vamos a obligar convocando un Pleno Extraordinario sobre limpieza. Málaga está sucia y hay que limpiarla. Basta ya de mentiras", ha concluido.