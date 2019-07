PSOE critica que los últimos presupuestos "han batido un récord negativo de inacción en materia de inversión en Málaga”

Publicado 30/07/2019 12:01:37 CET

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha presentado este martes a los medios el resultado de las cuentas generales y ha criticado que "los últimos presupuestos han batido un récord negativo de inacción en materia de inversión en Málaga".

Pérez ha lamentado que el resultado no ha sido presentado por el equipo de gobierno "debido al pobre balance que presenta de cara a la ciudad". "Cabría preguntarse al ver lo números, tan sonrojantes, a qué se han dedicado, además de hacer campaña electoral cuando los últimos presupuestos han batido un récord negativo de inacción en materia de inversión en Málaga. Nunca antes este resultado fue tan malo como este 2018", ha criticado.

"Cuando recibimos las cuentas por parte de la intervención, en lo primero que nos fijamos es el capitulo seis de gastos, el relativo a las inversiones reales que se han producido en la ciudad por los diferentes entes. Lamentablemente nos hemos encontrado con una pésima noticia", ha dicho, asegurando que "más de 88 millones se han dilapidado, han ido a pagar deuda, en lugar de realizar obras tan necesarias para la ciudad, lo que denota una mala planificación".

Según Pérez, la Cuenta General ha desvelado "como el Instituto Municipal de Vivienda lidera el ranking de inejecución presupuestaría en el capitulo de inversiones reales, con tan sólo un 18 por ciento en un año, seguido de la Gerencia Municipal de Urbanismo con un 21 por ciento y el propio Consistorio que registro un pírrico 31 por ciento".

"Con estos número no resulta arriesgado que los presupuestos que presenta el PP año tras año son ciencia ficción", ha apostillado el portavoz municipal del PSOE.

En relación con la "inejecución" en el Instituto Municipal de la Vivienda, Pérez ha asegurado que "no es razonable que deje sin ejecutar el 82 por ciento de su presupuesto cuando hay graves problemas relacionados con el acceso a la vivienda en la ciudad", que ha incidido en que "esta mala gestión hace mella en la vida de los malagueños, como hemos visto en las viviendas de la Palmilla que se han quedado a medias, con todo abierto y sin accesibilidad".

En cuanto a la Gerencia Municipal de Urbanismo, "lo que deja en evidencia es su mala gestión, con sus máximos representantes investigados por diversos delitos".

"No es razonable que el máximo elemento inversor de infraestructura de una ciudad, como es urbanismo, no funcione. Quienes pagan esa falta de ejecución son nuestros barrios, los grandes olvidados de la gestión de Francisco de la Torre", ha afirmado.

Ha agregado que "tampoco aprueba en la gestión el Ayuntamiento que registra un 31 por ciento de ejecución, "por lo que esas inversiones directas tampoco han llegado a buen puerto". "Nos encontramos con una situación muy negativa, 4 años perdidos para nuestra ciudad que ahora quieren solucionar a golpe de titular y con infraestructuras faraónicas que difícilmente verán la luz", ha sostenido.

Por último, Pérez ha explicado que "teniendo en cuenta que el alcalde no ha cambiado en esta legislatura, tampoco el socio de gobierno ni el concejal del ramo, nada invita a pensar que estos números vayan a mejorar ostensiblemente en la actual legislatura", advirtiendo de "que sirve plantear récords de inversiones en los presupuestos si después el 75 por ciento de media no se cumple. Creo que somos, sin lugar a dudas, la administración que peor ejecuta inversiones en toda España, y eso no es razonable y debería ser sancionable".

PREMIOS GOYA EN MÁLAGA

Por otro lado, el portavoz municipal socialista ha valorado al finalizar la rueda de prensa la organización de los Goya en la ciudad de Málaga.

"Nos parece una noticia muy positiva para la ciudad, en el PSOE siempre encontrarán un aliado para trabajar por y para la cultura, muy especialmente por la cultura viva en la ciudad, como sucede con el Festival de Cine en Español", ha concluido.