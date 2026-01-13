PSOE-A defiende tras el manifiesto de Jordi Sevilla que "está en lo importante", volcado en "volver" a la Junta

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez (2d), atiende a medios antes de la celebración de la Diputación Permanente en el Parlamento andaluz. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este martes que la dirección de la federación socialista andaluza está "en estos momentos en lo importante, que es volcando todos los esfuerzos para volver al Gobierno de la Junta" de Andalucía tras las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año 2026.

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios ante el Hospital Regional de Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre el manifiesto que este pasado lunes lanzó el exministro socialista Jordi Sevilla para promover un debate crítico dentro del PSOE.

María Márquez ha recordado que ya este pasado lunes se pronunció sobre esta cuestión en otra atención a medios, y en todo caso ha defendido que el PSOE es "un partido vivo, transparente, democrático, donde todas las opiniones son respetables".

No obstante, dicho esto, ha puntualizado que "la dirección del partido en Andalucía en estos momentos está en lo importante, que es volcando todos los esfuerzos para volver al Gobierno de la Junta para dar respuesta a los problemas de los andaluces, problemas tan graves como los que hemos venido hoy a contar aquí", ha añadido haciendo alusión a la situación de la sanidad pública andaluza, que es la cuestión que ha centrado su atención a medios este martes ante dicho hospital malagueño.