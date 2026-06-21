PSOE denuncia "falta de personal y medios" del Infoca en la Serranía y en el Valle del Genal

El PSOE de Málaga ha denunciado la situación que atraviesa el dispositivo Infoca en la Serranía de Ronda y el Valle del Genal - PSOE

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este domingo la situación que atraviesa el dispositivo Infoca en la Serranía de Ronda y el Valle del Genal y ha exigido a la Junta que "refuerce de manera inmediata los medios humanos y materiales destinados a la prevención y extinción de incendios forestales".

La parlamentaria andaluza Ana Villarejo ha advertido, junto al secretario de coordinación del PSOE en la Serranía de Ronda, David Sánchez, de que "estas comarcas afrontan uno de los veranos más complejos de los últimos años debido a la acumulación de vegetación provocada por las abundantes lluvias registradas durante el invierno".

En este sentido, según un comunicado, Villarejo ha criticado que mientras el Gobierno andaluz "presume de contar con el mejor Infoca de España y de Europa", los propios trabajadores vienen denunciando la "falta de personal, vacantes sin cubrir, deficiencias en los equipos de protección individual, carencias de recursos y problemas en los vehículos destinados a las labores de extinción". "Ahora es el momento de actuar y resolver estos problemas, no cuando se produzca una emergencia y lleguen las fotos y los anuncios", ha señalado.

"Los incendios se combaten durante todo el año con planificación, prevención y recursos suficientes. La Serranía de Ronda y el Valle del Genal necesitan más inversión y menos propaganda", ha advertido Villarejo, que ha insistido en que la prevención "no puede limitarse al inicio de la campaña de verano", al tiempo que ha reclamado a la Junta una "actuación urgente para reforzar el Infoca en estas comarcas".

Desde los municipios afectados, los socialistas han reclamado una mayor inversión en infraestructuras, personal y equipamientos para "garantizar una respuesta eficaz ante posibles incendios y cuestionan la utilidad de parte de los vehículos incorporados al dispositivo". Además, han recordado que trabajadores y sindicatos llevan meses "alertando de problemas de personal y medios en distintas unidades operativas de la provincia, una situación especialmente preocupante en una zona forestal de gran valor ambiental como la Serranía de Ronda y el Valle del Genal".