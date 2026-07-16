El PSOE destaca los 145 millones extra para dependencia que el Gobierno destina a la provincia de Málaga

El diputado nacional y vicesecretario general del PSOE de Málaga, Ignacio López - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y vicesecretario general del PSOE de Málaga, Ignacio López, ha destacado este jueves los 145 millones de euros adicionales que el Gobierno de España destinará a la provincia para reforzar la atención a la dependencia y ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que garantice la financiación necesaria para atender a los casi 80.000 solicitantes malagueños.

López ha asegurado que la aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y del decreto que blinda la financiación estatal supone "la mayor reforma del sistema de dependencia de los últimos 20 años". En total, el Gobierno de España movilizará 6.200 millones de euros adicionales y garantizará que el Estado financie el 50% del coste del sistema.

"Estamos fortaleciendo y blindando el cuarto pilar del Estado del Bienestar, demostrando que la política útil sirve para mejorar la vida de la gente y para proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad", ha afirmado.

El diputado socialista ha recordado que estas medidas han salido adelante pese al voto en contra de Vox y ha reclamado a Moreno Bonilla que aclare "si la entrada de la ultraderecha en el Gobierno andaluz afectará a la financiación de la dependencia".

"El Gobierno de España cumple con Málaga poniendo 145 millones de euros más. Ahora necesitamos saber si Moreno Bonilla va a aportar el otro 50% o va a asumir la posición de Vox, que ha votado en contra de estos recursos", ha señalado López, que ha advertido de que "casi 80.000 malagueños necesitan certezas, atención y cuidados".

Por su parte, el secretario de Políticas de Estado del Bienestar del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ha subrayado que Andalucía será la comunidad autónoma que "más recursos recibirá del incremento aprobado por el Gobierno de España". En concreto, contará con 954 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027: 318 millones más este año y 636 millones en 2027.

De esta forma, la aportación estatal a Andalucía alcanzará los 1.276 millones de euros en 2027. Ruiz Espejo ha reclamado que esta "inversión social histórica" se destine prioritariamente a reducir una lista de espera que supera las 40.000 personas, rebajar los 435 días de demora media y evitar que sigan falleciendo personas sin recibir la atención reconocida.

Asimismo, ha pedido mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones, ampliar la ayuda a domicilio, crear más plazas en centros de día y residencias y dignificar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras del sector.

Ruiz Espejo también ha destacado que la reforma incorpora avances como el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para las personas con grado I de dependencia, la teleasistencia como derecho universal, la ampliación de la ayuda a domicilio al entorno comunitario, el refuerzo de la asistencia personal, la compatibilidad entre prestaciones y el reconocimiento de la accesibilidad como un derecho.

"Hay financiación del Gobierno de España para transformar el sistema de dependencia en Andalucía. Ahora corresponde a la Junta garantizar que esos recursos se traduzcan en menos esperas, mejores prestaciones, más plazas y más profesionales", ha concluido.