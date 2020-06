El PSOE destaca que unos 75.000 malagueños podrán beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado este martes que alrededor de 75.000 malagueños podrán beneficiarse de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que permitirá que hasta 28.000 hogares en situación de vulnerabilidad se acojan a esta ayuda.

Con estas estimaciones, Ruiz Espejo, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la vicesecretaria general del partido en Málaga, Fuensanta Lima, y a la diputada en el Congreso Mariló Narváez, ha dicho que "las ayudas irán destinadas principalmente a familias malagueñas con hijos, muchos de ellos menores de edad que lo están pasándolo verdaderamente mal".

"Es una de las medidas más importantes recogidas en el pacto de gobierno de progreso que PSOE y Podemos firmamos al inicio de esta legislatura, hace escasamente cinco meses, y que los socialistas ya teníamos recogida en el programa electoral como instrumento fundamental para acabar con las situaciones de pobreza", ha añadido.

"Creemos que es una buena prestación y vamos a iniciar una campaña por los rincones de la provincia y en colectivos y asociaciones para darla a conocer, así como los requisitos y las formas de acceso para que todas aquellas personas con derecho a ella tengan la información", ha anunciado Ruiz Espejo.

Ha considerado que con el Ingreso Mínimo Vital, el Ejecutivo central "da un paso más en la lucha por acabar con la pobreza que, desgraciadamente, continúan padeciendo muchas familias en nuestro país y también en nuestra provincia, una situación de vulnerabilidad que se ha agravado por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19".

Para los socialistas, esta nueva prestación "posee carácter permanente y con las finalidades de provocar la redistribución de la renta, la erradicación de la pobreza extrema y el fomento de la inserción en el mercado laboral". "Será un derecho subjetivo extensivo a todas las personas beneficiarias y se alargará todo el tiempo que sea necesario hasta que estas personas dejen de estar en situación de grave vulnerabilidad económica", ha detallado.

"Desde el PSOE llevamos años insistiendo: es una medida urgente y necesaria con la que también damos cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Consejo de la Unión Europea respecto a la necesidad de mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas de renta mínima y apoyo a las familias", ha explicado.

Además, ha precisado que, tras casi siete años de gobierno del PP, "ha tenido que ser un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista, el que ponga en marcha una medida que profundiza en el fortalecimiento de nuestro Estado del Bienestar".

Sin embargo, ha avisado de "los obstáculos del Gobierno andaluz de las derechas ante las amenazas del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con llevar al Tribunal Constitucional la gestión del Ingreso Mínimo Vital".

"Nos produce tristeza el papel que está jugando el señor Marín en Ciudadanos Andalucía con estas posiciones de confrontación con el Ejecutivo central mientras que en el Congreso, con diez diputados, su partido se está demostrando útil para cuestiones que son importantes como las prórrogas del estado de alarma o las ayudas de los ERTE", ha criticado. "Aquí hace de poli malo del PP, del presidente Juanma Moreno y del consejero Elías Bendodo", ha apostillado.

"Marín dice que la Junta quiere gestionar el Ingreso Mínimo Vital, pero no dan soluciones a la Renta Mínima de Inserción que ya gestiona su gobierno, que tiene retrasos de más de 15 meses en sus pagos o establecen otras prioridades como la bonificación del 100 por cien de las cuotas de las máquinas recreativas y de azar, recortan 135 millones de euros a las universidades o sitúan a la ultraderecha en la presidencia de la Comisión por la Recuperación de Andalucía dinamitando cualquier posibilidad de acuerdo", ha lamentado.

Por contra, ha dicho que mientras los socialistas apuestan "por otras prioridades, como es la de atender a las personas que peor lo están pasando" esto "no ocurre en el Gobierno de la Junta". "Tenemos un Gobierno sensible como el de Pedro Sánchez que está afrontando las situaciones de pobreza que existen en nuestro país con medidas que representan la esperanza para miles de personas que se están viendo afectadas por la crisis social y económica, reiterando su convencimiento de que podremos salir de la crisis sin dejar a nadie atrás", ha concluido.

Por su parte, la diputada socialista Fuensanta Lima recordado que el Ingreso Mínimo Vital "es una nueva conquista de un derecho de ciudadanía, para todos y todas, para los más vulnerables". "Durante los meses de confinamiento, el PSOE de Málaga ha estado junto a los ayuntamientos, reuniéndose con representantes de la sociedad civil y en materia de igualdad", ha explicado Lima.

"La conquista de este derecho da oportunidades a personas que no las tenían, todos pedían el Ingreso Mínimo Vital, no hay mejor reconocimiento en este momento oportuno. 15.000 niños mueren en el mundo por la falta de recursos esenciales, en nuestro país muchas familias no llegan ni a tener rentas de 300 euros al mes", ha señalado, preguntándose: "¿En qué está pensando la derecha cuando se plantea recurrir este nuevo derecho? En su propia rentabilidad política y en el frentismo y en dejar a un lado a miles de familias".

REQUISITOS

En este mismo sentido se ha expresado Mariló Narváez, que ha señalado los requisitos para poder acogerse a esta ayuda. En primer lugar, "hay que cumplir las condiciones de vulnerabilidad económica, para lo que se comprobará que su renta no llega al umbral fijado para el IMV para ese tipo de hogar", ha señalado.

Además, se hará un test de patrimonio y se excluirá a quienes tengan un patrimonio, descontada la vivienda habitual, superior a determinados umbrales que varían según el tamaño de la familia. Con ello queremos llegar a los realmente vulnerables. Para ello, se deben tener más de 23 años (salvo que haya algún menor a su cargo) y menos de 65 y se exige haber vivido durante al menos los tres años previos a la solicitud de forma independiente.

El plazo de solicitud será a partir del próximo 15 de junio, "salvo que esta ayuda sea concedida a quienes sean beneficiarios de la actual prestación por hijo a su cargo que recibirán la nueva prestación de manera automática", ha dicho Narváez.

Esta ayuda se puede solicitar a través de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es), del ayuntamiento (por medio de un convenio) y de las oficinas de la Seguridad Social una vez estén abiertas y mediante cita previa y hay que estar inscrito en el Servicio Público de Empleo como demandante de empleo.

Por otro lado, será compatible con otras prestaciones y salarios. "Las comunidades autónomas tendrán que redefinir sus prestaciones, tomando en cuenta que, a partir de ahora, habrá un mínimo estatal garantizado". "Cada comunidad, con sus criterios, decidirá dónde complementa o si se centra en un colectivo que no quede cubierto por el IMV", ha recordado Narváez.

"Se podrá compatibilizar con un empleo y podrán recibirlo quienes tengan ingresos por debajo de la renta garantizable para el tipo de hogar al que pertenezca y será compatible también si la persona que lo percibe encuentra un empleo por horas semanales y no llega al umbral de renta garantizable, mejorándose su renta total ya que la renta salarial no computará al 100 por cien para incentivar el empleo", ha concluido.