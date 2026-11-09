El PSOE destaca que la Cueva de Nerja "ha experimentado la mayor transformación y modernización de su historia"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; el portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Josele González; y la secretaria general del PSOE de Nerja, Patricia Gutiérrez, - PSOE

NERJA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado este lunes que la Cueva de Nerja ha experimentado "la mayor transformación y proceso de modernización de toda su historia" durante "los últimos ocho años con el Gobierno de Pedro Sánchez".

En una rueda de prensa a las puertas de este monumento natural, junto al portavoz socialista en la Diputación, Josele González, y la secretaria general del PSOE de Nerja, Patricia Gutiérrez, Aguilar ha valorado la gestión realizada y ha defendido "la continuidad de este modelo tras las elecciones generales del 29 de noviembre".

Aguilar ha señalado que la Cueva de Nerja recibió en 2025 más de 530.000 visitantes, un 22% más que antes de la pandemia. Entre las actuaciones realizadas ha destacado "la mejora de los accesos, la apertura de una sala de realidad virtual que ya han visitado más de 500.000 personas y la construcción de un auditorio para 3.000 espectadores que ha permitido trasladar al exterior el Festival de Música".

También ha subrayado que los ingresos de la Fundación "han alcanzado los 8,6 millones de euros, lo que permite seguir impulsando inversiones en investigación, innovación y protección del patrimonio natural".

"Esto es lo que también nos jugamos el próximo 29 de noviembre: seguir avanzando en proyectos como el de la Cueva de Nerja, donde se apuesta por el turismo de calidad, el patrimonio, la investigación y la innovación", ha afirmado.

De igual modo, Aguilar ha defendido "extender este modelo a otros municipios del interior de la provincia que necesitan apoyo para desarrollar iniciativas turísticas". "Hay que seguir apostando por avanzar y no retroceder", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Josele González, ha reclamado a la Junta de Andalucía y a la institución provincial que "estén a la altura de un espacio que ha superado los 20 millones de visitantes desde su apertura en 1960".

En este sentido, ha exigido a Juanma Moreno que "cumpla su compromiso de mejorar la carretera del Arco" y a la Diputación que "acondicione las carreteras provinciales para facilitar el acceso de autobuses". También ha reclamado "mejores conexiones de transporte público en toda la Axarquía".

"La Cueva de Nerja es el vivo ejemplo de que cuando colaboran las administraciones se pueden hacer cosas también fuera de la Costa del Sol y de las grandes ciudades", ha señalado.

Por último, la secretaria general del PSOE de Nerja, Patricia Gutiérrez, ha destacado que la gestión del Gobierno de España "ha permitido modernizar, digitalizar y conservar el principal patrimonio del municipio, beneficiando a los vecinos de Nerja y Maro".

Gutiérrez ha reclamado mejorar la conexión entre Maro y la Cueva de Nerja y ha exigido a la Diputación que reactive el proyecto de la Senda Litoral, cuyas fases siguen sin completarse en el municipio.

"Maro también es Costa del Sol y también es Nerja", ha reivindicado, al tiempo que ha defendido que "el trazado llegue hasta esta pedanía y no termine en el Balcón de Europa".