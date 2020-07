PSOE destaca que el Gobierno central protege a 17.263 autónomos malagueños del sector turístico desde inicio de crisis

MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha protegido a 17.263 autónomos malagueños del sector turístico desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19".

Según una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador socialista Miguel Ángel Heredia, más de 375.000 autónomos del sector turístico, 17.263 en la provincia de Málaga, han cobrado ayuda del Gobierno, es decir, "han estado protegidos durante la crisis del virus, lo que representa el 97 por ciento de todos los que lo solicitaron esta ayuda".

Málaga es la primera provincia andaluza y la cuarta española tras Barcelona, Madrid y Valencia en número de autónomos del sector turístico protegidos por el Gobierno de España, han asegurado los socialistas a través de un comunicado.

Ruiz Espejo ha subrayado que estos datos ponen de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez "trabaja con el objetivo de que nadie se quede atrás". "Se está protegiendo a colectivos que antes no tenían ningún tipo de protección ni de prestación y uno de los sectores más apoyados y protegidos es el sector turístico", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que los datos demuestran que "uno de cada tres autónomos que se han beneficiado de prestación en nuestro país ha sido del sector turístico".

Por su parte, el senador socialista Miguel Ángel Heredia ha puesto en valor la apuesta por el sector turístico que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez para proteger a empresas y a trabajadores. De esta forma, ha destacado la aprobación de un plan de impulso del sector turístico dotado con 4.262 millones.

"Con esta iniciativa se eleva a 19.535 millones de euros el compromiso del Gobierno con el sector desde el inicio de la pandemia, que ha beneficiado tanto a trabajadores como a empresas", ha dicho Heredia.

También ha resaltado los fondos ICO destinados a relanzar la economía de las empresas en la industria turística y el millón de trabajadores protegidos por ERTE, así como las decenas de miles de trabajadores autónomos de este sector que están cobrando una prestación.

"Cabe destacar además las medidas aprobadas durante la crisis para proteger a muchos trabajadores de la industria turística que no tenían antes ningún tipo de protección como los trabajadores fijos-discontinuos", ha afirmado.

Heredia ha criticado que, frente a esto, el líder del PP, Pablo Casado, "solo critica, pero no aporta ni propuestas ni soluciones a los problemas". "No es un hombre de Estado, ni está a la altura de nuestro país", ha dicho, apuntando que "su fiel escudero Juanma Moreno, que decía iba a impulsar medidas para apoyar al sector turístico de Andalucía, a día de hoy aún estamos esperándolas, porque no ha hecho absolutamente nada", ha añadido.

El senador socialista ha apuntado que el turismo es una de las actividades económicas "más afectadas" por la actual crisis sanitaria del coronavirus. Por ello, ha insistido en la necesidad de "impulsar el sector para posibilitar su recuperación, ya que representa el 12 por ciento del Producto Interior Bruto de España y empleaba a principio de 2020 al 13,6 por ciento del total de afiliados a la Seguridad Social en el país".