El PSOE destaca que "las pensiones han subido un 46,4% en Málaga desde 2018 frente a las amenazas de privatización"

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y candidata socialista al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Nerja, Patricia Gutiérrez. - PSOE MÁLAGA

NERJA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y candidata socialista al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez, ha destacado este martes en Nerja (Málaga) que "las pensiones han subido un 46,4% en la provincia desde 2018, lo que supone casi 400 euros más al mes", mientras que ha afeado a PP y Vox "sus amenazas de privatización del sistema público de pensiones".

Con la mirada puesta en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Ramírez ha defendido en una en una rueda de prensa junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Nerja, Patricia Gutiérrez, "la necesidad de concentrar el voto progresista en el PSOE para garantizar la revalorización de las pensiones y seguir fortaleciendo el Estado del bienestar".

Asimismo, ha asegurado que en el 29N se enfrentan "dos modelos muy claros; el de un Gobierno socialista que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social y fortalecer el Estado del bienestar, y el de unas derechas que abrazan la motosierra y quieren destruir los servicios públicos".

La candidata socialista ha recordado que el PP ha votado en el Congreso "en contra de la revalorización de las pensiones" y ha afeado a los 'populares' que ahora "prefiere el ruido y alborotar la calle para evitar hablar de las cuestiones que realmente preocupan a la ciudadanía".

Frente a ello, ha puesto en valor "el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de revalorizar las pensiones conforme al IPC para garantizar que los pensionistas malagueños no pierdan poder adquisitivo".

Asimismo, Ramírez ha acusado a PP y Vox de haber abierto la puerta a la privatización de las pensiones y ha asegurado que los socialistas van a explicar durante la precampaña y la campaña electoral "la importancia que tiene aglutinar el voto de progreso en el Partido Socialista" para que España siga avanzando a partir del 29 de noviembre.

Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía de Nerja, Patricia Gutiérrez, ha advertido de que los vecinos y vecinas de los municipios malagueños de Nerja y Maro "se juegan mucho este 29 de noviembre porque están en juego las pensiones", que ha definido como "un pilar fundamental para el sostenimiento económico de numerosas familias".

Gutiérrez ha alertado de que los partidos a la derecha del PSOE "pretenden seguir con las pensiones el mismo camino que, a su juicio, está recorriendo con la sanidad pública, avanzando hacia su privatización y debilitando el Estado del bienestar".

"El próximo 29 de noviembre la derecha quiere boicotear el sistema de pensiones", ha afirmado, al tiempo que ha defendido la necesidad de blindar este derecho después de toda una vida de trabajo.

Por último, la candidata ha asegurado que los nerjeños y los mareños "necesitan" un Gobierno socialista que a su vez, "esté con la gente, que gobierne para la gente" y que "garantice la continuidad de los avances sociales frente a quienes solo quieren reducir el Estado del bienestar que nos ampara a todos y a todas", ha concluido.