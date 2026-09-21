PSOE dice que Ayuntamiento de Málaga llegó a mitad de año con más del 90% de inversiones del presupuesto "sin ejecutar"

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga han exigido este lunes "un cambio de rumbo urgente" después de que el último informe de Tesorería municipal relativo al seguimiento de ejecución presupuestaria con fecha 30 de junio "haya evidenciado la parálisis absoluta, la desidia y la negligencia en la gestión" del equipo de gobierno del PP".

"Es escandaloso que el Ayuntamiento de Málaga llegue a la mitad del año 2026 con más del 90% de las inversiones del presupuesto sin ejecutar", ha dicho el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, quien ha añadido que una de las áreas más importantes en este momento, la de Vivienda, "sólo ha materializado un 3,6% en soluciones habitacionales".

Además, el grado de "inejecución" consolidada de las inversiones reales "asciende a un vergonzoso 91,47%, lo que significa, negro sobre blanco, que el Ayuntamiento de Málaga y sus entes dependientes solo han sido capaces de ejecutar un escuálido 8,53% de las inversiones prometidas a los ciudadanos en los primeros seis meses del año", ha advertido el edil socialista.

Ruiz Araujo ha advertido de que la ciudad está sufriendo "las gravísimas consecuencias de un gobierno local agotado y sin pulso, completamente incapaz de materializar los recursos públicos en soluciones reales para los malagueños", especialmente en áreas de extrema urgencia como el acceso a la vivienda y el mantenimiento de los servicios esenciales.

A través de un comunicado, Ruiz Araujo ha calificado estas cifras oficiales como un auténtico "escándalo político y social que no puede pasar desapercibido".

Para el dirigente socialista, los números del propio Ayuntamiento "desmontan por completo el discurso triunfalista e irreal" del equipo de gobierno. "Mientras miles de familias malagueñas tienen que abandonar sus barrios de toda la vida porque no pueden pagar un alquiler abusivo, y nuestros jóvenes no tienen absolutamente ninguna expectativa de emancipación, el PP tiene el dinero de todos los malagueños guardado en un cajón por su manifiesta e intolerable incapacidad de gestión", ha criticado.

"Hablamos del urbanismo y de la vivienda en nuestra ciudad, dos áreas que deberían estar engrasadas y trabajando a pleno rendimiento, pero resulta que están gripadas por culpa del PP", ha zanjado el socialista.

Por su parte, la responsable de Economía en el grupo municipal socialista, Lorena Doña, ha calificado la gestión económica del PP como un "fracaso estrepitoso y un auténtico fraude a la ciudadanía" y ha puesto el foco en "el colapso absoluto" de las inversiones reales, contempladas en el capítulo 6 del presupuesto, "que son precisamente los fondos destinados a garantizar la creación de nuevas infraestructuras, equipamientos de barrio y proyectos de vivienda comunitaria".

"El PP no construye vivienda pública asequible ni impulsa un urbanismo social simplemente porque no cree en ello, pero su ineficacia para gestionar hasta su propio presupuesto roza ya la desidia institucional", ha afirmado la edil del PSOE.

Según Doña, "el papel lo aguanta todo cuando el PP presenta sus presupuestos a bombo y platillo cada año, vendiendo proyectos millonarios en la prensa, pero la realidad contable que aflora a mitad de ejercicio demuestra que todo era puro humo para engañar a los malagueños", ha apostillado.

La concejala socialista ha profundizado en "el desastre de gestión de los entes encargados de la vertebración urbana y social". "Si nos fijamos en la inversión pura y dura, los datos del equipo de gobierno son aún más sangrantes y difíciles de justificar", ha expresado.

Así, ha señalado que el Instituto Municipal de la Vivienda "ha dejado sin ejecutar el 96,35% de sus inversiones, ejecutando un insultante 3,65% mientras tenemos listas de espera interminables de demandantes de vivienda". "Y la Gerencia Municipal de Urbanismo no se queda atrás en esta carrera hacia la inoperancia, con una inejecución de inversiones del 91,31%, habiendo materializado solo un ridículo 8,69%", ha detallado Doña.

Para la edil socialista, estas cifras "sobrepasan el mero error administrativo para convertirse en el reflejo de un agotamiento estructural" del proyecto político del PP. "Ni siquiera la matriz del propio Ayuntamiento se salva de esta parálisis, ya que ha dejado sin invertir el 95,78% de sus propios fondos, ejecutando solo un 4,22%", ha dicho.

Según Doña, "tampoco se está fomentando la economía ni el empleo local, con un Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) que presenta un nivel de inejecución general del 84,21%", ha remarcado". "En definitiva, padecemos un Ayuntamiento sumamente rico en promesas electorales pero extremadamente pobre en realidades; un gobierno municipal que asfixia a los malagueños exigiéndoles impuestos y tasas para luego ser incapaz de devolver ese esfuerzo tributario en forma de servicios públicos dignos, vivienda asequible y bienestar en nuestros barrios", ha concluido.