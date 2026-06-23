El PSOE exige al alcalde de Málaga que "escuche a la afición sobre el futuro emplazamiento de La Rosaleda"

Archivo - Imagen interior del estado de fútbol del Málaga Club de Fútbol, La Rosaleda - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, "que ponga fin a las especulaciones y falsas promesas" en torno al futuro emplazamiento del estadio de La Rosaleda y que se someta a "una escucha pública" con la afición para conocer "que opina la ciudadanía" sobre el lugar elegido.

En atención a los periodistas, ha subrayado la "necesidad urgente" de tomar decisiones "firmes" y "respaldadas por presupuestos reales, poniendo en el centro del debate a la afición del Málaga".

El portavoz municipal socialista ha criticado la "falta de claridad" que ha marcado la gestión del proyecto en los últimos tiempos. "La afición del Málaga lleva años escuchando anuncios sobre el Málaga y sobre La Rosaleda. Mundial sí, mundial no, nueva Rosaleda sí, nueva Rosaleda no, estadio aquí, estadio allí. La afición no necesita más infografías ni más informes técnicos, necesita sinceridad y decisiones", ha apostillado.

Así, Ruiz ha pedido al regidor malagueño "que salga de los despachos y que se aleje de las excusas y de las falsas rotondas" y ha reclamado "una política de mayor contacto con la realidad de la calle".

También ha pedido una "gestión basada en hechos", porque "se requiere que cualquier paso hacia el futuro del estadio cuente con planificación, presupuesto y realidades", dejando atrás "los estudios y las imágenes virtuales sin respaldo tangible". Ha insistido en que "toda decisión debe pasar por la afición malaguista, porque es ella a la que hay que escuchar".

Ruiz se ha referido al malestar ciudadano que pudo verse durante la celebración de este pasado lunes "en un contexto mucho más amplio que el deportivo", porque "expresa, en sus palabras, descontento con la gestión municipal". "Cuando un conjunto de personas tan amplio expresaba su malestar, quizás estaban no solo hablando de fútbol. Y es que a Málaga le faltan muchos proyectos y tiene muchos proyectos pendientes, siendo La Rosaleda uno de ellos".

Así, el socialista ha animado a que "detenga la producción de infografías y estudios interminables" para centrarse en ofrecer "las respuestas reales que los malagueños y la afición blanquiazul llevan años esperando".

Por otro lado, el portavoz municipal socialista ha recordado el "despilfarro inaceptable de más 400.000 euros de dinero público que De la Torre malgastó en 14 informes técnicos para la candidatura al Mundial 2030 que ha resultado ser un absoluto fracaso y un engaño a los malagueños".

Ruiz Araújo ha lamentado que "finalmente la afición malaguista ha pagado el pato del espectáculo bochornoso que supuso la guerra abierta entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a la hora de eludir responsabilidades por este fiasco y desmintió a De la Torre al aclarar que el verdadero motivo de la renuncia no fueron las obras de la rotonda de la MA-20, sino la incapacidad del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de cumplir con los plazos".

Por otro lado, Ruiz Araujo ha incidido en que "para más inri y después de este episodio lamentable" el Ayuntamiento "volvió a despilfarrar 200.000 euros más en un nuevo estudio técnico para sorpresivamente buscar nueva ubicación de entre cinco parcelas, algunas de ellas con desarrollos urbanísticos para impulsar centenares de VPO". "Estas actuaciones son un insulto a la inteligencia, toman por tontos a los aficionados Malaguistas y se ríen del drama en el acceso a vivienda que sufre esta ciudad", ha concluido.