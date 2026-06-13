El PSOE exige al Ayuntamiento "garantías de seguridad y transparencia" para la próxima Comic-Con de Málaga

Archivo - Asistentes en la Comic-Con en Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una solicitud de comparecencia de la concejala Alicia Izquierdo en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación para que informe sobre las medidas organizativas y de seguridad previstas para la próxima edición de la Comic-Con, al tiempo que ha pedido al Consistorio "garantías de seguridad y transparencia".

El concejal socialista Pablo Orellana ha reiterado el apoyo del grupo municipal a la continuidad del evento en la ciudad por su impacto cultural y turístico, aunque ha advertido de que "una gran noticia no puede quedar empañada por una nefasta gestión que dañe la imagen de Málaga".

Orellana ha recordado los problemas registrados durante la pasada edición, "marcada por largas colas, falta de zonas de sombra y dificultades en el control de aforo". "La ciudadanía sufrió un auténtico caos y no podemos permitir que este gran evento se convierta otra vez en el meme de la 'Cola-Con'", ha señalado el edil, al tiempo que ha considerado "imprescindible aprender de los errores para garantizar una experiencia adecuada a los miles de asistentes previstos".

Ha subrayado, además, que el Ayuntamiento participa en la financiación del evento a través de ProMálaga con una inversión cercana al millón de euros de fondos públicos. "Nuestro deber como oposición es velar para que cada euro de los malagueños se invierta bien", ha afirmado en un comunicado y ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular "información detallada sobre la planificación y los recursos destinados a la organización".

Por ello, el PSOE ha exigido que el equipo de gobierno "aporte informes técnicos de seguridad y emergencias que acrediten que el Palacio de Ferias y Congresos estará preparado para acoger el evento con todas las garantías".

"Málaga merece una Comic-Con excelente, accesible y, sobre todo, segura. Los malagueños pagan un evento de primera y merecen una gestión de primera", ha concluido Orellana.