PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga "un compromiso firme" con la igualdad en rechazo a "ola reaccionaria negacionista"

La concejal socialista malagueña Rosa del Mar Rodríguez, en una imagen de archivo con mujeres. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha explicado este domingo que llevará a la próxima Comisión de Igualdad y Derechos Sociales una Moción ante la cercanía el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y lo hace para reclamar "un compromiso político firme y permanente con la igualdad real".

"No existe democracia plena sin igualdad efectiva. El 8M no puede quedarse en una foto ni en una declaración institucional, sino que debe marcar la acción diaria del Ayuntamiento", ha manifestado la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez.

Rodríguez ha alertado del contexto internacional de retrocesos en derechos de las mujeres y de una "ola reaccionaria" que también tiene reflejo en España, según una nota de este partido.

Ha señalado que, aunque en España se han producido importantes avances legislativos, la igualdad real sigue lejos de alcanzarse, por lo que ha esgrimido un cálculo de la propia ONU que apunta que aún serían necesarios 286 años para cerrar la brecha de protección jurídica a nivel mundial.

"Hay millones de mujeres que ni siquiera tienen derechos básicos y aquí tampoco podemos dar ni un paso atrás", ha remarcado.

La edil socialista ha sido crítica con el auge de discursos negacionistas de la violencia de género y con la normalización de planteamientos que pretenden diluir la violencia machista bajo el término de "violencia intrafamiliar".

Ha acusado a la Junta de Andalucía de asumir postulados de Vox, reduciendo el respaldo político y presupuestario a las políticas de igualdad y a las asociaciones de mujeres.

"Cuando se cuestiona la violencia machista, se cuestiona la protección de las víctimas y se ponen en riesgo vidas", ha afirmado.

Rodríguez ha defendido la agenda feminista impulsada por el Gobierno, recordando medidas como la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la ley contra la violencia vicaria, la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, la reducción de la jornada laboral o la ley de paridad.

También ha destacado la futura prestación universal por crianza de hasta 200 euros mensuales como herramienta para combatir la pobreza infantil.

"Las políticas públicas transformadoras son la única vía para reducir la brecha salarial, que aún sitúa a las mujeres cobrando en torno a un 20% menos que los hombres", ha insistido.

Ha puesto el foco en los nuevos frentes de desigualdad, como el impacto del "salvaje oeste digital" en la juventud, donde proliferan modelos reaccionarios disfrazados de modernidad y la pornografía se convierte en referente afectivo-sexual.

"La igualdad no es una cuestión exclusiva de mujeres; es una tarea colectiva que exige la implicación activa de los hombres y un compromiso claro con la coeducación y la prevención", ha señalado.