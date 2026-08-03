El PSOE exige blindar los parques públicos de Málaga "frente a nuevas privatizaciones"

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, y la concejala Begoña Medina. - PSOE

MÁLAGA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha presentado 35 enmiendas al proyecto de Ordenanza de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano "con el objetivo de reforzar la protección del patrimonio verde de Málaga y garantizar que ningún parque público vuelva a ser privatizado o cerrado a la ciudadanía".

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha asegurado que "esta ordenanza llega con años de retraso y ahora tenemos la oportunidad de convertirla en una herramienta realmente útil para proteger el patrimonio verde de nuestra ciudad. No basta con aprobar una nueva norma, hay que hacerlo bien y con la máxima ambición".

Ruiz Araujo ha destacado que una de las principales aportaciones socialistas "busca impedir que vuelvan a repetirse situaciones como la vivida en el Parque del Oeste durante el Festival de las Linternas".

"El gobierno de De la Torre no puede volver a permitir que un parque público deje de serlo durante semanas para hacer caja a costa del bienestar de los malagueños. Los espacios verdes son de toda la ciudadanía y la futura ordenanza debe garantizar que ningún evento o concesión pueda restringir su uso libre, público y gratuito", ha añadido.

El portavoz socialista también ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular que "aproveche la tramitación de la ordenanza para mejorar el texto con las propuestas registradas por el PSOE".

"Esperamos que el Partido Popular abandone la política del rodillo y acepte unas enmiendas que son rigurosas, constructivas y pensadas únicamente para mejorar la ciudad. Si el alcalde habla tanto de sostenibilidad, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo aceptando medidas que refuerzan la protección de nuestras zonas verdes, mejoran la transparencia y ofrecen más garantías para el futuro", ha añadido.

Asimismo, la concejala del grupo socialista Begoña Medina ha manifestado que la prioridad de estas enmiendas es "blindar que ningún parque público vuelva a ser privatizado", pero también "garantizar una gestión mucho más transparente".

Para cumplir este objetivo, "proponemos dos herramientas fundamentales que siguen pendientes: la aprobación definitiva del Plan Director del Arbolado Urbano y la puesta en marcha de una Carta de Servicios que permita conocer los compromisos de calidad, los indicadores de gestión y el grado de cumplimiento del Ayuntamiento".

Ha detallado que ambas medidas "permitirán mejorar la planificación, el seguimiento y la rendición de cuentas sobre el patrimonio verde de la ciudad".

Además, ha explicado que las enmiendas socialistas "refuerzan la protección del arbolado urbano durante la ejecución de obras, incorporan criterios de biodiversidad, sombra, captura de CO2 y conectividad ecológica en la planificación de las zonas verdes, mejoran la selección de especies para evitar problemas futuros y promueven la reducción de la contaminación acústica mediante la utilización progresiva de maquinaria y vehículos eléctricos en las tareas de mantenimiento".

"Apostamos por fortalecer el papel de los servicios técnicos municipales, crear un Registro Municipal del Arbolado accesible para la ciudadanía y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y de largo plazo", ha apostillado.

De igual modo, ha recordado que esta ordenanza llega "con un importante retraso", ya que "responde a un acuerdo plenario impulsado por el grupo municipal socialista en 2020, después de que el PSOE llevara años reclamando una nueva regulación para proteger el arbolado urbano".

"Llevamos mucho tiempo defendiendo que Málaga necesitaba una ordenanza moderna para cuidar uno de sus principales patrimonios ambientales. Ahora tenemos la oportunidad de hacerla mejor con unas enmiendas rigurosas y constructivas. Esperamos que el equipo de gobierno del Partido Popular las acepte para sacar adelante una norma con más garantías, más transparencia y una mayor protección para nuestras zonas verdes y el arbolado urbano, con el compromiso de que ningún parque público vuelva a perder su carácter de espacio abierto para toda la ciudadanía", ha concluido Medina.