PSOE exige la creación de una comisión técnica para investigar y evaluar la gestión del incendio del hotel de Málaga

Archivo - Grupo municipal del PSOE junto al hotel incendiado en Málaga capital - PSOE - Archivo

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha avanzado que pedirá, durante la comisión municipal de Seguridad del próximo lunes, que se constituya "de manera inmediata" una comisión técnica de investigación y evaluación sobre "el prolongado incendio del hotel en el centro de Málaga, que ha cercado el edificio y al Real Cuerpo de Bomberos de la ciudad cerca de dos meses".

Así lo ha informado el portavoz socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, al tiempo que ha subrayado "la necesidad de analizar con absoluto rigor técnico una de las emergencias urbanas más complejas a las que se ha enfrentado la ciudad en los últimos años", sobre todo "después de que fuerzas sindicales del cuerpo de emergencias denunciaran una evidente falta de plantilla para trabajar en la extinción del fuego".

"Las administraciones públicas tienen la obligación ineludible de aprender de las situaciones excepcionales", ha incidido y ha agregado que "la transparencia en el análisis de lo ocurrido y la evaluación técnica de la respuesta son elementos esenciales para fortalecer nuestra capacidad de reacción futura y garantizar la máxima seguridad, tanto de los ciudadanos como de los profesionales".

Así, en primer lugar, desde la formación socialista han querido reiterar su reconocimiento público "a la extraordinaria profesionalidad del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), así como a la Policía Local, Protección Civil y el resto de efectivos municipales".

"Su labor, desarrollada en condiciones de enorme exigencia durante los casi dos meses que el fuego permaneció activo, fue clave para evitar consecuencias aún más graves", ha señalado el portavoz municipal socialista.

REVISIÓN DE PROTOCOLOS, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD LABORAL

La moción, que se debatirá el próximo lunes en la comisión municipal de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, detalla una hoja de ruta clara para la nueva comisión técnica.

Entre los objetivos principales del texto, que firma y defenderá el concejal del PSOE Salvador Trujillo, reclama "la redacción de un informe exhaustivo que esclarezca los factores que contribuyeron a la prolongada duración del fuego y que evalúe la eficacia de la coordinación entre los distintos servicios".

Además, Trujillo incide en dos aspectos "fundamentales", que son la tecnología y la prevención de riesgos laborales. "Exigimos que se evalúe si el uso de drones, cámaras térmicas y otros sistemas de apoyo fue suficiente, planteando su incorporación permanente a los protocolos municipales para incendios de alta complejidad".

Entre los acuerdos de la moción también se pide un análisis "exhaustivo de las que condiciones en que trabajaron los bomberos", revisando la disponibilidad de Equipos de Protección Individual (EPI), los sistemas de relevo y los protocolos de descontaminación.

Asimismo, Trujillo ha pedido al equipo de gobierno "luz y taquígrafos sobre el impacto financiero que esta larga intervención ha tenido para la ciudad".

Por ello, el quinto acuerdo de la moción exige la elaboración de una memoria económica "que cuantifique al detalle los costes extraordinarios asumidos por el Ayuntamiento, incluyendo horas extras, reposición de materiales y movilización de recursos".

"No se trata únicamente de determinar cómo evolucionó el incendio, sino de saber cuánto le ha costado a las arcas municipales y, sobre todo, si existen responsabilidades administrativas o deficiencias que favorecieron que el fuego persistiera durante tanto tiempo", ha concluido el concejal socialista.