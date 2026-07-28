El PSOE exige eliminar las viviendas de uso turístico de Málaga que incumplan el PGOU

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, junto con las concejalas Carmen Martín y Lorena Doña. - PSOE

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE llevará este jueves al pleno del Ayuntamiento de Málaga, a través de una moción, la propuesta de una batería de medidas para "atajar el principal problema que sufren los malagueños y andaluces, que es la crisis habitacional por la dificultad de acceso a vivienda asequible y la proliferación descontrolada de las viviendas de uso turístico".

Los socialistas Mariano Ruiz Araujo, portavoz; la viceportavoz socialista, Carmen Martín, y la concejala Lorena Doña han presentado en rueda de presenta este martes la moción en Plaza de las Cofradías, en pleno centro de la capital y han explicado que la principal propuesta es "la puesta en marcha de un plan de inspección de las viviendas turísticas ilegales".

Ruiz Araujo ha criticado la gestión del actual equipo de gobierno, que ha calificado de "cómplice" en un proceso que "ha derivado en la pérdida de decenas de miles de hogares en favor del hospedaje turístico".

A su juicio, "la gestión errática, tardía y tibia del Partido Popular nos ha convertido en la gran capital con mayor presencia de viviendas de uso turístico, con alrededor de 13.000 dentro de las legales, sin contar las ilegales".

Para Ruiz Araujo, el regidor "ha intentado aparentar que no había normativa suficiente para poner freno a la expansión de este tipo de alojamientos, cuando esto es una falacia".

Ha explicado que "el propio Plan General de Ordenación Urbana desde el año 2011 en su articulado 6.4.2 ya recogía limitaciones al uso de hospedaje e indicaba que estas viviendas tenían que tener entradas, suministros y accesos independientes". "El equipo de gobierno ha dado manga ancha en este sentido y no lo ha estado aplicando", ha añadido.

De igual modo, ha valorado "el papel de la oposición y del movimiento vecinal" y ha recordado que la Asociación de Vecinos del Centro "se vio forzada a plantear una actuación pública urbanística por omisión del Ayuntamiento, obteniendo el silencio por respuesta".

"Es una pena que los vecinos y vecinas de Málaga tengamos que esperar a una sentencia para que el Ayuntamiento cumpla con su planeamiento urbano y ponga freno a un fenómeno que afecta directamente al acceso a la vivienda", ha lamentado el socialista, al tiempo que ha subrayado que "la principal medida de la moción es un plan extraordinario para retirar las viviendas de uso turístico que incumplen la norma".

Por su parte, la viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha desgranado acuerdos sobre la legalidad urbanística "para aplicar de manera inmediata".

Ha explicado que este plan municipal de inspección se debería poner en marcha "en un máximo de tres meses, donde se prioricen las viviendas turísticas en las zonas saturadas y aquellas que tengan usos comunes con los vecinos".

También ha pedido "la creación de un censo real donde se identifiquen y clasifiquen las viviendas de uso turístico para saber cuáles están operando al margen de la ley, y que se inicien los expedientes de disciplina urbanística para clausurar de forma inmediata estas viviendas infractoras".

Además de la labor inspectora, Martín ha incidido "en la necesidad de dotar de herramientas a los ciudadanos frente a esta problemática". "Pedimos la creación de un canal de comunicación directo y transparente con las comunidades de propietarios para que puedan denunciar las irregularidades", ha dicho.

Por último, la viceportavoz socialista ha incidido en la colaboración institucional. "Que el Ayuntamiento pase todos los datos de los ceses urbanísticos a la Junta de Andalucía para que se dé de baja de forma inmediata en el registro de turismo".

"Le pedimos al equipo de gobierno y a Paco de la Torre que cumpla con los malagueños, que no mire hacia otro lado y que solucione el problema que ellos mismos han generado por no hacer que las viviendas turísticas cumplan con la legalidad vigente", ha concluido Martín.