El PSOE exige la implantación de la tasa turística en Málaga

Los socialistas Mariano Ruiz Araujo y Lorena Doña, portavoz municipal y concejala socialista, respectivamente, - PSOE

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido este viernes nuevamente la implantación de la tasa turística en la ciudad de Málaga porque "los malagueños no deben verse obligados a pagar con su bolsillo los gastos generados por el turismo de masas", ya que "el coste público en consumo de agua y generación de basura duplican en su corta estancia al de una familia media".

Así lo han defendido los socialistas Mariano Ruiz Araujo y Lorena Doña, portavoz municipal y concejala socialista, respectivamente, en atención a medios para presentar una moción que se debatirá el próximo lunes en comisión de Comercio, Economía y Hacienda.

Los socialistas piden al Consistorio que exija a la Junta de Andalucía, competente para ello, la aplicación de esta tasa turística como ya han llevado a cabo otras comunidades autónomas, que son Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco.

Ruiz Araujo ha expresado que "el modelo de turismo masivo, de despedidas de solteros y de borrachera tiene enormes consecuencias en la convivencia y también en las arcas municipales. La aplicación de una tasa turística podría servir para suavizar estos elementos nocivos que tiene este turismo de masas", ha defendido.

De igual modo, ha pedido a Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, que "asuma su responsabilidad y deje de escudarse en otras administraciones para no aplicar una medida que ya está vigente en unos 150 destinos".

"Desde el Partido Socialista exigimos al alcalde de Málaga que deje de dar piruetas para no aplicarlo. Que deje de ejercer de parapeto para no ampliarle el lío a Juanma Moreno. Que exija a la Junta de Andalucía su puesta en marcha porque es esta la competente en la creación de nuevos tributos", han señalado.

En la moción, la propuesta de acuerdo insta formalmente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "a promover un Proyecto de Ley para regular este tributo"; exige que su recaudación tenga un carácter finalista, "destinándose prioritariamente a políticas de vivienda, mejora de servicios públicos, sostenibilidad urbana, movilidad e infraestructuras".

Así, Ruiz Araujo ha añadido que "con una pequeñísima tasa podrían revertirse grandes daños colaterales como podrían ser efectos en la limpieza, en la conservación patrimonial, incluso en el coste del agua. Nosotros creemos que Paco de la Torre tiene que abandonar el cinismo y por supuesto el tacticismo y exigirle a la competente en esta materia que no es otra que la Junta de Andalucía".

Por su parte, Doña ha recordado que Málaga "es una de las ciudades con mayor presión turística en nuestro país, ya que sólo por avión se registra una cifra cercana a los 27 millones de desplazamientos".

Así, ha señalado que "la tasa turística se puede aplicar ya", aportando "una sólida base jurídica que evidencia que no es necesaria una reforma estatal para su aplicación".

"El alcalde de Málaga lleva años hablando de la implementación de la tasa turística, pero no hace nada. Afirma que es el Gobierno central quien debe reformar la Ley de Haciendas Locales. Por el contrario, Andalucía tiene competencia exclusiva en turismo y potestad tributaria para crear tributos propios, tal y como avala la sentencia 125/2021 del Tribunal Constitucional, la Ley de financiación de Comunidades Autónomas y el Estatuto de Autonomía. Además, cuatro comunidades autónomas, "Cataluña, Baleares Galicia y País Vasco, ya han legislado esta figura sin necesidad de modificar previamente la normativa estatal", ha explicado.

Al respecto, Doña ha resaltado "la presión que soportan los servicios públicos". "Málaga es una ciudad donde tenemos un enorme turismo, y efectivamente el turismo genera empleo y genera riqueza, pero también genera una factura asumida en su mayoría por la ciudadanía por el coste de servicios como la limpieza, el consumo de agua y la generación de basura", ha apostillado.

Para la edil, "con la tasa turística, quien visita la ciudad contribuye de forma proporcionada a sostener los servicios que utiliza".

Al respecto, ha señalado que "según el Instituto Nacional de Estadística, si en 2025 se registraron cinco millones de pernoctaciones en la ciudad de Málaga y cada uno de los visitantes abonara lo que cuesta un café, supondría a las arcas municipales un montante de 23 millones de euros. 23 millones de euros que podrían ser revertidos, por ejemplo, para poder tratar de paliar la situación de crisis habitacional que tenemos en nuestra ciudad y que los malagueños y malagueñas no se sigan viendo abocados a tener que dejarnos", ha concluido Doña.