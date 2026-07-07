El PSOE exige la incorporación de Almáchar y El Borge al Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga

L secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, y el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) - El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este martes a la Junta de Andalucía la incorporación "inmediata" de los municipios malagueños de Almáchar y El Borge a el Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga, una reivindicación que "continúa siendo ignorada por el Gobierno Andaluz".

Aguilar ha acompañado los alcaldes de Almáchar, Antonio Yuste, y El Borge, Raúl Vallejo, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, coincidiendo con la reunión de la asamblea del Consorcio de Transporte Metropolitano, para reclamar el fin de una situación que considera "injustificable".

El secretario general del PSOE de Málaga ha celebrado la incorporación de Algarrobo al Consorcio, así como la reciente entrada de Vélez-Málaga, pero ha criticado que la Junta "continúe rechazando la inclusión de Almáchar y El Borge".

"No entendemos por qué se sigue desatendiendo una reivindicación tan justa. Exigimos a Patricia Navarro que explique por qué se incluye a unos municipios y se excluye a otros. Si no hay explicaciones, solo cabe pensar que la única razón es política", ha apostillado.

En este sentido, Aguilar ha señalado que ambos municipios están gobernados por alcaldes socialistas y ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "se moje" y acabe con una "discriminación" que, según ha dicho, "empieza a ser histórica".

De igual modo, ha defendido que el acceso a un transporte público de calidad es una herramienta imprescindible para fijar población en el interior. "Incluir a Almáchar y El Borge en el Consorcio de Transporte Metropolitano sería una medida básica para que sus vecinos no sean tratados como ciudadanos de segunda", ha concluido Aguilar.

Por su parte, el alcalde de Almáchar ha recordado que, mientras se formaliza la entrada de Algarrobo y próximamente lo hará Torrox, Almáchar y El Borge llevan años solicitándolo sin obtener respuesta. Ha defendido que desde los municipios "no pedimos ser más que nadie, pero tampoco menos" y que "los vecinos de Almáchar y El Borge tienen los mismos derechos que los de Vélez-Málaga, Algarrobo o Torrox".

Yuste ha señalado también las diferencias tarifarias que sufren los vecinos para desplazarse a Vélez-Málaga, Torre del Mar o Málaga capital condenando que "no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda". "Solo pedimos igualdad", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de El Borge ha lamentado que esta reivindicación se prolongue desde hace más de dos legislaturas "sin soluciones" por parte de la Junta. "Nos alegramos de que otros municipios entren en el Consorcio porque es positivo para toda la Axarquía, pero ya resulta vergonzoso que a nosotros se nos siga dando largas", ha manifestado.

Vallejo ha criticado "la falta de respuesta de la Junta incluso a las solicitudes de reunión realizadas por ambos ayuntamientos" y ha asegurado que esta situación empieza a transmitir una sensación de "discriminación política".

Ha asegurado que cumplen todos los requisitos para formar parte del Consorcio y ha reivindicado que "somos ciudadanos con los mismos derechos, pagamos los mismos impuestos y merecemos el mismo trato. Esperamos que la Junta deje de ignorarnos y ponga fin a este agravio de una vez por todas", ha concluido.