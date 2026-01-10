El PSOE exige a la Junta una solución a los atascos diarios en la A-356 a la altura de Vélez-Málaga

El senador socialista Víctor González, la diputada socialista en el Congreso Mari Nieves Ramírez, el alcalde de La Viñuela y diputado provincial, José Juan Jiménez, y el alcalde de Iznate, Gregorio Campos. - PSOE MÁLAGA

Los socialistas reclaman al Gobierno de Moreno que ejerza sus competencias en materia de movilidad en la Axarquía

IZNATE (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía una solución urgente a los atascos diarios que se producen en la A-356 a la altura de Vélez-Málaga. Los socialistas han reclamado al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla que ejerza sus competencias en materia de movilidad y dé respuesta a los problemas de tráfico y transporte que sufre la comarca de la Axarquía.

Así lo han manifestado en una rueda de prensa celebrada en el municipio de Iznate, en la que han participado el senador socialista Víctor González, la diputada socialista en el Congreso Mari Nieves Ramírez, el alcalde de La Viñuela y diputado provincial, José Juan Jiménez, y el alcalde de Iznate, Gregorio Campos.

El senador del PSOE Víctor González ha criticado la falta de inversiones de la Junta de Andalucía para solucionar los problemas de movilidad en la comarca. "Hoy hablamos de transporte, hablamos de movilidad y en eso la comarca de la Axarquía y Vélez-Málaga es la gran olvidada", ha afirmado.

"En Vélez-Málaga estamos cansados de los atascos en la A-356, pero para más inri tengo que decirles una cosa: en el presupuesto que la Junta de Andalucía acaba de aprobar hay cero euros para ese proyecto, cero euros, y llevan vendiéndolo desde antes de llegar al gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado. González ha criticado que "año tras año en los presupuestos de la Junta venden los mismos proyectos que no tienen ni un solo euro para poder ejecutarlos".

El senador socialista ha advertido de que "la A-356 se ha convertido en un atasco permanente" y ha cuestionado el planteamiento del proyecto de ampliación de la vía. "En el proyecto de ampliación quieren ampliar la A-356 llevándose por delante zonas verdes y acercándose cada vez más a las viviendas en vez de ampliar esa carretera por la margen izquierda y no perturbar el desarrollo de la ciudad", ha dicho. "Encima lo hacen mal, tarde, mal y sin dinero, que es lo peor", ha añadido.

Asimismo, González ha denunciado el deterioro del transporte público en la comarca. "El transporte entre nuestros pueblos es competencia de la Junta de Andalucía y ni eso hace bien la Junta. Cada vez tenemos menos autobuses, menos frecuencia y peor servicio", ha asegurado. En este sentido, ha alertado de la "discriminación a personas mayores y a personas que no pueden defenderse bien en el mundo de la tecnología", que no pueden adquirir billetes de autobús al no tener acceso a aplicaciones móviles.

"Cuando van de manera presencial a comprar esos billetes se encuentran la estación cerrada o que les dicen que están completos porque todos han sido vendidos por la aplicación. Es una discriminación absoluta", ha afirmado, recordando que ha enviado una carta a la Consejería de Transportes "hace más de un mes" sin haber recibido respuesta.

Víctor González también ha recordado que varios municipios de la comarca siguen esperando su incorporación al Consorcio Metropolitano de Transporte. "Antes de finalizar el año 2024 íbamos a estar en el Consorcio Metropolitano. Han pasado dos años y seguimos sin estar", ha lamentado, señalando que esta situación impide mejorar frecuencias, calidad del servicio y costes para los vecinos y vecinas. "Moreno Bonilla incumple sistemáticamente con la Axarquía", ha concluido.

Por su parte, la diputada socialista en el Congreso Mari Nieves Ramírez ha criticado la actitud del PP en la comarca. "Estamos cansados de que venga el señor Bendodo y la señora Patricia Navarro a pasearse por los municipios para no traer ni una solución", ha señalado. "Vienen con confrontación permanente, pero muy poquitas soluciones", ha añadido.

Ramírez ha defendido que el PSOE habla "con datos y con veracidad" y ha puesto en valor que "un gobierno socialista va a ser el primero que va a realizar un estudio de viabilidad para que el tren del litoral llegue a la comarca de la Axarquía". "No vamos a permitir que la Axarquía quede aislada como siempre ha pretendido el Partido Popular", ha afirmado.

Además, ha reclamado que la Junta de Andalucía aporte recursos reales. "Queremos que cuando venga aquí la Junta de Andalucía, más allá de sus reivindicaciones y confrontaciones permanentes con el Gobierno de Pedro Sánchez, pongan a disposición recursos para los vecinos y vecinas de la comarca de la Axarquía", ha subrayado.

El alcalde de La Viñuela y diputado provincial, José Juan Jiménez, ha denunciado que la Junta "busca firmas y encabeza manifestaciones en vez de ejercer su competencia y solucionar los problemas de comunicación que tenemos en la A-356". "Prometieron que en cuanto gobernaran la finalización de la A-356 sería un hecho y no lo es", ha señalado.

"Donde es seguro que vamos a encontrar un atasco diario, a todas las horas del día, es en la A-356 a la altura de Vélez-Málaga", ha afirmado. Jiménez ha exigido a la Junta que ejerza sus competencias en transporte y ha preguntado "qué pasa con el metro hasta el Rincón de la Victoria" o con "una mejora del aumento de recorrido de bus", actuaciones que, según ha dicho, "brillan por su ausencia".

Por último, el alcalde de Iznate, Gregorio Campos, ha vinculado los problemas de movilidad con la lucha contra la despoblación en los municipios del interior. "Uno de los aspectos en los que tienen que trabajar las administraciones es en mejorar la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas para que se pueda vivir mejor en los pueblos", ha afirmado.

Campos ha reclamado a la Junta de Andalucía el desdoblamiento o un carril extra en la A-356 "para que los vecinos y vecinas vayan a Torre del Mar y a Vélez-Málaga con más posibilidades y con mejor infraestructura", y ha pedido también a la Diputación Provincial que mejore la red de carreteras provinciales.