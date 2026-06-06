El PSOE exige un plan de choque urgente al Ayuntamiento de Málaga ante la proliferación de vertederos ilegales

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido este sábado al equipo de gobierno un plan de choque urgente "para erradicar los vertederos ilegales" que proliferan en diversas zonas de la ciudad - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido este sábado al equipo de gobierno un plan de choque urgente "para erradicar los vertederos ilegales" que proliferan en diversas zonas de la ciudad. Así lo han informado la responsable de Medio Ambiente en el grupo socialista, Begoña Medina, y el edil responsable del distrito de Churriana en el PSOE, Salvador Trujillo.

De esta manera, a contados días de que arranque el verano y con las elevadas temperaturas, los socialistas han puesto el foco en la inacción municipal "ante la acumulación de escombros y residuos", con especial incidencia en áreas periféricas como el distrito de Churriana y el entorno del Guadalhorce.

Begoña Medina ha lamentado la pasividad del equipo de gobierno local "ante un problema que desde el PSOE llevamos años denunciando, que es la falta de gestión para controlar los vertidos ilegales que vemos en muchas zonas de la ciudad".

Así, ha exigido "una respuesta contundente e inmediata" para frenar esta degradación. "Le exigimos de manera inmediata que actúe. Que haya más vigilancia, que haya más limpieza y que permita que esta ciudad no tenga que estar sufriendo la presencia de estos vertidos ilegales que tanto daño hacen a la imagen y al medio ambiente de Málaga".

"CHURRIANA, ESCOMBRERA TOTAL"

Por su parte, el concejal responsable del distrito de Churriana en el grupo socialista, Salvador Trujillo, ha alertado de la crítica situación que atraviesa este entorno. Según el edil, el distrito y sus alrededores "se han convertido en una escombrera total, donde los desalmados y los incívicos campan a sus anchas".

Tras visitar varios puntos negros de la zona, Trujillo ha detallado que la acumulación de residuos "es alarmante". Las áreas periféricas más afectadas y denunciadas por el concejal incluyen la sierra de Churriana, Rojas, la Vega de Oro, San Julián y Guadalmar.

"Nos encontramos con toneladas y toneladas de escombros y desechos de todo tipo", ha denunciado Trujillo. Por ello, ha instado al Ayuntamiento de Málaga a actuar "sin más dilaciones" para atajar estos vertederos ilegales e incontrolados.