El PSOE exige "un plan de retención de población" ante el "éxodo" de malagueños

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz, y la viceportavoz, Carmen Martín, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Málaga, a través de su viceportavoz, Carmen Martín, que ponga en marcha "un plan de retención de población ante el éxodo de malagueños" por "el mayor drama habitacional que ha sufrido la ciudad en décadas".

Así lo ha anunciado la viceportavoz socialista, que defenderá una moción el próximo jueves en comisión. En el texto, Martín elevará al Ayuntamiento una batería de medidas "urgentes" para hacer frente al "mayor desafío social, económico y humano" que afronta actualmente la capital, "una dramática crisis la dramática crisis de acceso a la vivienda".

Además, la iniciativa busca que el equipo de gobierno "apoye de manera institucional la movilización ciudadana" convocada por la plataforma Málaga Para Vivir para el próximo 27 de junio, bajo el lema 'Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos'.

Martín ha subrayado que los ciudadanos saldrán a la calle "para exigir un derecho básico, que es el de vivir en la ciudad donde has nacido y donde tienes tu trabajo", puesto que "a día de hoy, pagar un alquiler en la capital "se ha convertido en un lujo inalcanzable".

En este punto, la viceportavoz socialista ha aportado "datos que ilustran la magnitud de la emergencia habitacional en la ciudad, como que en los últimos cinco años, los precios han experimentado una subida superior al 30%, obligando a numerosas familias a destinar más del 50% de sus ingresos únicamente al pago del alquiler o la hipoteca".

Además, ha señalado que "esta realidad, la del incremento de precios del alquiler, ya ha superado líneas rojas, como que en un barrio trabajador y en que incluso se registran valores cercanos a la vulnerabilidad económico como La Palmilla se está pidiendo 1.000 euros por un alquiler".

"Si la especulación ahoga a una zona trabajadora como esta, imagínense el resto de la capital", ha lamentado Martín, al tiempo que ha incidido en que "emanciparse es hoy imposible para un joven con un salario medio".

Para Martín, "la presión inversora, la conversión de bloques enteros de vecinos para uso turístico y la falta histórica de vivienda protegida están provocando un auténtico éxodo. La realidad es que miles de malagueños y malagueñas están siendo expulsados. Hablamos de nuestros jóvenes, de familias, mayores y profesionales esenciales. Una ciudad que echa a sus vecinos es una ciudad sin alma", ha concluido.