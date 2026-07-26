PSOE exige un plan urgente para ampliar la plantilla de Bomberos y "revertir los recortes" del Infoca

Archivo - Málaga.- PSOE exige la creación de una comisión técnica para investigar y evaluar la gestión del incendio del hotel - PSOE - Archivo

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga llevará al próximo pleno de julio una moción para exigir al consistorio y a la Junta "el refuerzo inmediato de los servicios de bomberos y de extinción de incendios forestales ante los graves déficits estructurales de personal y medios materiales".

Así lo ha avanzado en un comunicado el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, que ha alertado sobre la situación de "extrema gravedad" a la que se enfrenta la provincia durante esta época de alto riesgo.

"Málaga y Andalucía afrontan una de las épocas de mayor riesgo de incendios del año. Las altas temperaturas y la sequía son una realidad innegable, pero a los factores climáticos hay que sumarles, lamentablemente, la negligencia política", ha añadido el edil del PSOE, que ha señalado que "las administraciones gobernadas por el PP, tanto en el ayuntamiento como en la Junta, ponen en riesgo nuestra seguridad al mantener déficits estructurales alarmantes en los servicios de prevención y extinción".

Según Ruiz Araujo, "nuestra ciudad exige una protección que hoy no está garantizada al cien por cien debido a la alta densidad urbana y su vasto entorno forestal. El reciente incendio del Hotel Ibis evidenció la extraordinaria profesionalidad de nuestros bomberos, pero también desnudó la brutal presión que soportan", ha añadido el edil del PSOE. Por eso, desde el grupo socialista exigen "que abandonen la desidia y refuercen, de forma inmediata y coordinada, unos servicios públicos que son esenciales para salvar vidas".

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo, responsable del área de Seguridad en este grupo, ha desgranado "las alarmantes cifras de estas carencias y el bloqueo de fondos destinados a infraestructuras vitales para el servicio de extinción".

"Los datos que sustentan nuestra moción son un auténtico escándalo. En el servicio de Bomberos del Ayuntamiento faltan más de 200 plazas para cubrir las necesidades reales de la ciudad. Sufrimos una alarmante falta de planificación, carencia de equipos de protección y retrasos inaceptables en las revisiones médicas de los profesionales", según ha dicho.