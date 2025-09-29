PSOE inicia una estructura comarcal para reforzar implantación en toda la provincia de Málaga y "ganar las elecciones"

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha puesto en marcha una estructura comarcal "novedosa y necesaria" para reforzar su implantación "en toda la provincia" y "ganar las próximas elecciones". Este proyecto se desplegará durante el mes de octubre con la constitución de comités comarcales tras visitas a los seis territorios.

Esta nueva estructura también tiene como objetivo "combatir las desigualdades entre municipios, desmontar los embustes del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y movilizar a la organización", según ha explicado este lunes en rueda de prensa el secretario de Coordinación Territorial del PSOE de Málaga, Rafael Granados.

Granados ha señalado que "no es de recibo que vecinos de la provincia tengan menos acceso a sanidad, transporte o educación que quienes viven en la capital o en la costa". A su juicio, las políticas llevadas a cabo por la Junta 'popular' "agravan la falta de cohesión territorial con recortes en sanidad, supresión de aulas, privatización de servicios y beneficios fiscales a una minoría, en detrimento de la mayoría social".

El dirigente socialista indica que la nueva estructura comarcal es "un instrumento clave para revertir esta situación: Vamos a reforzar nuestras agrupaciones, dinamizar los grupos municipales y dotarnos de un reglamento comarcal que represente a alcaldes, portavoces, concejales y responsables orgánicos en toda la provincia".

Este plan de los socialistas contempla también "un mapeo electoral detallado y una planificación de actos y candidaturas de referencia". "Queremos mantener lo que tenemos, recuperar lo que se perdió y construir mayorías que permitan avanzar en derechos con un gobierno socialista en España y en Andalucía", ha subrayado.

Por último, Granados ha asegurado que la estrategia de la formación "pasa por elegir a los mejores candidatos y candidatas en cada municipio, establecer alianzas con fuerzas locales de raíz socialista y situar la defensa de los servicios públicos como prioridad".