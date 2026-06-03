El PSOE inicia una nueva etapa en Málaga capital "para construir una alternativa al modelo agotado del PP"

Carmen Martin, Josele Aguilar, Mariano Ruiz Y Pablo Orellana, Del PSOE, En Rueda De Prensa En Malag - PSOE

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha iniciado una nueva etapa en Málaga capital "para construir una alternativa al modelo agotado del PP". Así lo han informado el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el nuevo portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, que han comparecido en rueda de prensa tras la reunión mantenida por el grupo municipal después de la designación, el pasado lunes por parte de la Comisión Ejecutiva Provincial, de la nueva dirección del grupo.

Aguilar, que ha agradecido el trabajo realizado por Daniel Pérez y Begoña Medina al frente de la anterior dirección del grupo municipal, ha señalado que, tras la salida de Pérez del Ayuntamiento y su incorporación al Parlamento de Andalucía, el PSOE abre "una nueva etapa" en el grupo municipal socialista. "Va a ser casi una carrera al sprint, porque queda un año de legislatura y va a ser muy intenso", ha afirmado.

En este punto, ha defendido que el objetivo del PSOE en Málaga capital es trasladar a la ciudadanía "un nuevo proyecto que ilusione, que ponga a la gente en el centro de nuestras propuestas y de nuestras políticas".

Además, ha asegurado que los socialistas quieren "construir una alternativa para que Málaga sea una ciudad para sus vecinos y vecinas" y para que "nuestros hijos e hijas puedan quedarse a vivir en Málaga sin ser expulsados por las políticas que ha llevado el Partido Popular durante 30 años".

"El proyecto del PP después de 30 años en el gobierno está agotado. No es que sea necesario el cambio porque la alternancia política sea buena, es que la ciudad de Málaga y sus vecinos y vecinas necesitan un cambio en las políticas que se impulsan desde el Ayuntamiento", ha subrayado.

También ha criticado que el gobierno de De la Torre "no está dando respuesta a los problemas reales de los malagueños y malagueñas" y ha apuntado "a las dificultades de acceso a la vivienda". "A nosotros, a los socialistas, sí nos importa que nuestros hijos e hijas no puedan quedarse a vivir en nuestra ciudad, en el barrio donde nacieron, crecieron y se formaron", ha apostillado.

Así, el secretario general del PSOE de Málaga ha anunciado que el grupo municipal trabajará en propuestas en materia de vivienda, movilidad, sostenibilidad y cultura para hacer de Málaga "una ciudad mucho más accesible, justa y equilibrada".

"Queremos que el proyecto de éxito que algunos quieren presentar de Málaga sea un proyecto de éxito para todos los malagueños y malagueñas, y que nadie se sienta excluido por las políticas que salen de su ayuntamiento", ha afirmado.

Ha incidido en que "vamos a trabajar intensamente durante todo este año, de la mano de todo el grupo municipal y de esta nueva dirección, para trasladar a los vecinos y vecinas que otra Málaga es posible: una Málaga más justa, más solidaria, más sostenible y en la que todos quepamos", ha concluido.

RUIZ: "ES UNA TAREA DESAFIANTE, PERO TAMBIÉN UN PRECIOSO RETO"

Por su parte, Mariano Ruiz ha asegurado que asume la portavocía del grupo municipal socialista "con humildad, pero con toda la determinación del mundo". "Es una tarea desafiante, pero también un precioso reto. Somos conscientes del enorme grado de exigencia que requiere", ha señalado.

Ha agradecido la confianza del partido y del secretario general, así como el trabajo de la anterior dirección del grupo municipal, y ha planteado que Málaga "vive una realidad marcada por una brecha creciente": "Hay dos Málagas: una Málaga que se luce y otra Málaga que la sostiene", ha afirmado.

"La Málaga que se luce sale en los rankings, abre portadas de revistas y se enseña en las postales. Y eso está bien. Pero hay otra Málaga, la que la sostiene, que es la que abre las persianas de los comercios, la que enseña a nuestros niños, la que cuida de nuestros mayores, la que atiende nuestras emergencias y nuestros incendios, la que levanta los edificios y la que limpia las habitaciones donde otros pasan la noche", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que ambas realidades forman parte de la ciudad, pero ha advertido de que "cada vez se parecen menos entre sí". "La Málaga que sostiene la ciudad cada vez encuentra más dificultades para permanecer aquí, para moverse por su barrio y para sentirse identificada", ha apuntado.

Al respecto, Ruiz ha defendido que el PSOE "no plantea una visión nostálgica de la ciudad, sino una alternativa de futuro". "No estamos diciendo que Málaga fuera mejor antes. Lo que decimos es que cada vez esta ciudad se parece menos a quienes la sostienen y que se va generando el sentimiento de estar viviendo en una ciudad de visita", ha manifestado.

Por ello, ha afirmado que la labor del grupo municipal socialista se va a centrar "en la gente, en los barrios y en las rutinas". "Nuestro principal oponente no va a ser únicamente Paco de la Torre, que también, sino el modelo de ciudad que ha ido impulsando especialmente en los últimos años", ha dicho.

Ruiz ha criticado "un modelo de ciudad que ha permitido campar a sus anchas a la especulación turística con el uso de las viviendas mientras se resignaba a que los malagueños se fueran a vivir fuera de la ciudad"; un modelo, ha añadido, "que ha dilapidado millones de euros en infografías y estudios de relumbrón mientras dejaba de lado durante décadas las inversiones necesarias en los barrios".

También ha reprochado al gobierno municipal "la venta de parcelas públicas necesarias para ser parte de la solución al drama de la vivienda" y "el abandono de servicios públicos municipales como el cuerpo de bomberos, ignorando sus demandas y sus necesidades".

A su juicio, "De la Torre ha seguido fomentando un modelo de ciudad extractivo y ha llegado el momento de un modelo de ciudad recíproco" y ha defendido que la nueva dirección del grupo municipal socialista hará "un trabajo firme, riguroso y útil".

"Después de casi tres décadas de gobierno del Partido Popular y de Paco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga, tenemos que pasar de un modelo caduco, antiguo, agotado y extractivo a un modelo de ciudad moderno y recíproco", ha concluido.